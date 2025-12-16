قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيا سيلتوس 2027 تظهر لأول مرة

كيا سيلتوس موديل 2027
كيا سيلتوس موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2027، وتنتمي سيلتوس  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وستعتمد كيا سيلتوس على منصة K3 الخاصة بكيا، والتي تدعم بالفعل طرازات عديدة منها، كيا نيرو وكونا من هيونداي.

كيا سيلتوس موديل 2027

كما أن سيلتوس الجديدة أكبر حجمًا من سابقتها، ويزيد طولها بحوالي ثلاث بوصات وحصل الطراز الجديد على قاعدة عجلات وعرض أكبر.

أبعاد كيا سيلتوس موديل 2027

كيا سيلتوس موديل 2027

تأتى سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 في سوق السيارات بطول 443 مم، وعرض 183 مم، وارتفاع 160 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 269 مم .

محرك كيا سيلتوس موديل 2027

تستمد سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 147 حصان، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك .

ويوجد من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 محرك اخر سعة  2000 سي سي ويخرج قوة 190 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2027

كيا سيلتوس موديل 2027

تظهر سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 بالعديد من المميزات الجديدة من ضمنها، شاشتين مقاس 12.3 بوصة على لوحة القيادة. وتم الاحتفاظ بالأزرار الفعلية للتحكم في المناخ .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا الكورية عام 1944 كـ شركة لصناعة الأنابيب والدراجات، وبدأت رحلتها في السيارات عام 1974 بإنتاج أول سيارة ركاب (بريزا).

ثم تطورت كيا لتصبح لاعب عالمي رئيسي بعد أن استحوذت عليها مجموعة هيونداي، مقدمة مجموعة واسعة من السيارات الموثوقة والمصممة بشكل جذاب، وتحولت من شركة كورية رائدة إلى علامة تجارية عالمية تنافسية. 

كيا سيلتوس موديل 2027

وتعد كيا اليوم جزء من مجموعة هيونداي-كيا، وهي من أكبر مصنعي السيارات عالمياً، وتعرف بتقديمها لسيارات مبتكرة وعالية الجودة، مع تركيز قوي على التصميم والتكنولوجيا والقدرة التنافسية في السوق العالمي. 

نيرو كونا كيا نيرو سيلتوس كيا سيلتوس موديل 2027 محرك كيا سيلتوس موديل 2027

