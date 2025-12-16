قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
سقوط أمطار.. الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
تعديل مميز لسيارة تويوتا لاندكروزر 70.. لمحبي المغامرات

صبري طلبه

كشفت PVS Automotive الأسترالية عن إصدار جديد من سيارة لاندكروزر 70 سيريس، صُمم خصيصًا لمحبي المغامرات والرحلات على الطرق الوعرة. 

النسخة المعدلة تقدم مزيجًا من القوة والقدرة على التحمل، إلى جانب تصميم خارجي وداخلي يعكس الطابع الرياضي والعملي في آن واحد، لتلبية تجربة القيادة في جميع الظروف.

أساس قوي من فئة لاندكروزر 76 موديل 2025

استندت النسخة الجديدة إلى طراز لاندكروزر 76 موديل 2025، مع عداد لم يتجاوز 128 كيلومترًا، ما يمنح السيارة حالة شبه جديدة وجاهزية عالية للاستخدام. 

هذا الأساس القوي يضمن أن التعديلات والإضافات التي طرأت على السيارة لا تؤثر على المتانة والاعتمادية المعروفة عن سلسلة لاندكروزر، مع تجربة قيادة موثوقة في الرحلات الطويلة والطرق الصعبة.

محرك تويوتا لاندكروزر 70

تعتمد السيارة المعدلة على محرك ديزل سعة 2.8 لتر بأربع أسطوانات مزود بشاحن توربيني، قادر على توليد قوة تصل إلى 201 حصان وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، إلى جانب نظام دفع رباعي دائم، ما يمنح السيارة القوة في مختلف التضاريس، سواء على الطرق الوعرة أو في الرحلات الصحراوية.

تصميم وتجهيزات تعكس طابع المغامرة 

شهدت النسخة المعدلة تعديلات خارجية بارزة، شملت صدامًا أماميًا جديدًا، وعتبات جانبية أنبوبية، بالإضافة إلى رف سقف وسلم خلفي لتسهيل الوصول إليه، كما تضمنت السيارة حوامل تخزين جانبية وغطاء للإطار الاحتياطي، مع جنوط رياضية كبيرة الحجم مزودة بإطارات ذات نقوش عميقة ومصممة للطرق الوعرة.

في المقصورة الداخلية، حصلت السيارة على عجلة قيادة مستوحاة من طراز تويوتا تندرا مع لمسات من ألياف الكربون، وفرش بلمسات أكنتارا عالية الجودة، كما تم تجهيزها بشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، إلى جانب خياطة برتقالية ولمسات لونية على لوحة القيادة وأحزمة الأمان.

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
بيوريه القرنبيط
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف
