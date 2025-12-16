تعديل مميز لسيارة تويوتا لاندكروزر 70.. لمحبي المغامرات

كشفت PVS Automotive الأسترالية عن إصدار جديد من سيارة لاندكروزر 70 سيريس، صُمم خصيصًا لمحبي المغامرات والرحلات على الطرق الوعرة.

النسخة المعدلة تقدم مزيجًا من القوة والقدرة على التحمل، إلى جانب تصميم خارجي وداخلي يعكس الطابع الرياضي والعملي في آن واحد، لتلبية تجربة القيادة في جميع الظروف.

أساس قوي من فئة لاندكروزر 76 موديل 2025

استندت النسخة الجديدة إلى طراز لاندكروزر 76 موديل 2025، مع عداد لم يتجاوز 128 كيلومترًا، ما يمنح السيارة حالة شبه جديدة وجاهزية عالية للاستخدام.

لاندكروزر 76 المعدلة

هذا الأساس القوي يضمن أن التعديلات والإضافات التي طرأت على السيارة لا تؤثر على المتانة والاعتمادية المعروفة عن سلسلة لاندكروزر، مع تجربة قيادة موثوقة في الرحلات الطويلة والطرق الصعبة.

محرك تويوتا لاندكروزر 70

تعتمد السيارة المعدلة على محرك ديزل سعة 2.8 لتر بأربع أسطوانات مزود بشاحن توربيني، قادر على توليد قوة تصل إلى 201 حصان وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

لاندكروزر 76 المعدلة

ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، إلى جانب نظام دفع رباعي دائم، ما يمنح السيارة القوة في مختلف التضاريس، سواء على الطرق الوعرة أو في الرحلات الصحراوية.

لاندكروزر 76 المعدلة

تصميم وتجهيزات تعكس طابع المغامرة

شهدت النسخة المعدلة تعديلات خارجية بارزة، شملت صدامًا أماميًا جديدًا، وعتبات جانبية أنبوبية، بالإضافة إلى رف سقف وسلم خلفي لتسهيل الوصول إليه، كما تضمنت السيارة حوامل تخزين جانبية وغطاء للإطار الاحتياطي، مع جنوط رياضية كبيرة الحجم مزودة بإطارات ذات نقوش عميقة ومصممة للطرق الوعرة.

لاندكروزر 76 المعدلة

في المقصورة الداخلية، حصلت السيارة على عجلة قيادة مستوحاة من طراز تويوتا تندرا مع لمسات من ألياف الكربون، وفرش بلمسات أكنتارا عالية الجودة، كما تم تجهيزها بشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، إلى جانب خياطة برتقالية ولمسات لونية على لوحة القيادة وأحزمة الأمان.