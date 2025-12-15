سعر ومواصفات هيونداي ايونيك 2025 في السعودية

تقدم هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها النسخة أيونيك 6، والتي تعد من أبرز الطرازات الحديثة، والتي تقدم بمجموعة من التجهيزات والخيارات الفنية، إلى جانب التقنيات والتصميم العصري.

محركات هيونداي ايونيك 2025 وقدراتها الفنية

تعتمد هيونداي أيونيك 6 على مجموعة من الخيارات الكهربائية، حيث تضم الفئة الأساسية محرك كهربائي خلفي ينتج 149 حصانًا مع 350 نيوتن متر من العزم، بينما تحصل على بطارية بسعة 53 كيلوواط ساعة تتيح لها بلوغ سرعة 100 كلم/س خلال 7.4 ثوانٍ.

هيونداي ايونيك 2025



وتقدم الفئة الأعلى بمحرك كهربائي واحد أيضًا يعمل بنظام الدفع الخلفي، لكن بقوة أكبر تصل إلى 225 حصانًا مع نفس العزم تقريبًا، مع بطارية موسعة بسعة 77.4 كيلوواط ساعة تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 614 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

هيونداي ايونيك 2025



أما الخيار الأقوى فيأتي بعدد 2 من المحركات الكهربائية بقوة 320 حصانًا و605 نيوتن متر من العزم، مع البطارية نفسها ذات السعة الكبيرة، ما يتيح انطلاقًا سريعًا يصل إلى 100 كلم/س خلال 5.1 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 185 كلم/س، وذلك عبر نظام دفع كلي متصل بناقل حركة أوتوماتيكي اعتيادي.

أنظمة الأمان والمساعدة

تقدّم أيونيك 6 حزمة كبيرة من وسائل الحماية، وتشمل هذه التقنيات رصد النقاط العمياء، والتنبيه من الاصطدام الأمامي المزود بقدرة الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما توفر السيارة نظامًا ينبه السائق عند ظهور حركة خلفية مفاجئة أثناء الرجوع، إضافة إلى الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر لضمان توازن المركبة.

هيونداي ايونيك 2025



وتأتي السيارة أيضًا مع مثبّت سرعة متكيف يعمل على ضبط المسافة مع المركبات الأخرى، إلى جانب نظام يراقب حالة السائق للتأكد من عدم تأثره بالإرهاق، وتكتمل تجهيزات الأمان عبر مستشعرات أمامية وخلفية تساعد على الركن، وكاميرا 360 درجة تمنح رؤية محيطية شاملة، إضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا.

تجهيزات هيونداي ايونيك 2025

تعزز أيونيك 6 حضورها داخل المقصورة بمجموعة من التجهيزات، حيث تأتي مع شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه، ما يمنح السائق واجهة عرض متكاملة، وتدعم السيارة تقنية العرض على الزجاج الأمامي HUD، فيما تتوفر قاعدة شحن لاسلكي للهواتف الذكية لتسهيل الاستخدام اليومي.



وتأتي المقصورة بمقاعد مصنوعة من جلد صديق للبيئة، مع إمكانية التعديل الكهربائي لمقاعد الصف الأول وميزة حفظ الذاكرة، إضافة إلى نظام صوتي فاخر من BOSE، كما يأتي المكيف بنظام تحكم مزدوج المناطق، مدعومًا بفتحات خلفية لضمان توزيع الهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار أيونيك 6 في السوق السعودي

تُطرح هيونداي أيونيك 6 في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 249,000 ريال سعودي لفئة Ultimate RWD، و263,950 ريال سعودي لفئة Ultimate AWD.