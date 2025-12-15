قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يطلق النيران على رفح الفلسطينية ويشن غارات جوية مكثفة
أستراليا.. الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بوندي الدامي
مصر والهند شريكان في الابتكار.. 1.3 مليار مستخدم للإنترنت وفرص استثمارية متنامية
بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية
هل تدخل منطقة زبالين القاهرة مرمي التطوير؟ ..الحكومة تجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
أب وابنه وراء هجوم بوندي في سيدني.. دخل أستراليا بتأشيرة طالب
روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس
أشرف روقا: 2 لاعيبة في الزمالك باعوا عربياتهم بسبب تأخر الرواتب
رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"
هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هيونداي ايونيك 2025 في السعودية

هيونداي ايونيك 2025
هيونداي ايونيك 2025
صبري طلبه

تقدم هيونداي عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها النسخة أيونيك 6، والتي تعد من أبرز الطرازات الحديثة، والتي تقدم بمجموعة من التجهيزات والخيارات الفنية، إلى جانب التقنيات والتصميم العصري.

محركات هيونداي ايونيك 2025 وقدراتها الفنية

تعتمد هيونداي أيونيك 6 على مجموعة من الخيارات الكهربائية، حيث تضم الفئة الأساسية محرك كهربائي خلفي ينتج 149 حصانًا مع 350 نيوتن متر من العزم، بينما تحصل على بطارية بسعة 53 كيلوواط ساعة تتيح لها بلوغ سرعة 100 كلم/س خلال 7.4 ثوانٍ.

 هيونداي ايونيك 2025 


وتقدم الفئة الأعلى بمحرك كهربائي واحد أيضًا يعمل بنظام الدفع الخلفي، لكن بقوة أكبر تصل إلى 225 حصانًا مع نفس العزم تقريبًا، مع بطارية موسعة بسعة 77.4 كيلوواط ساعة تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 614 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

 هيونداي ايونيك 2025 


أما الخيار الأقوى فيأتي بعدد 2 من المحركات الكهربائية بقوة 320 حصانًا و605 نيوتن متر من العزم، مع البطارية نفسها ذات السعة الكبيرة، ما يتيح انطلاقًا سريعًا يصل إلى 100 كلم/س خلال 5.1 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 185 كلم/س، وذلك عبر نظام دفع كلي متصل بناقل حركة أوتوماتيكي اعتيادي.

أنظمة الأمان والمساعدة

تقدّم أيونيك 6 حزمة كبيرة من وسائل الحماية، وتشمل هذه التقنيات رصد النقاط العمياء، والتنبيه من الاصطدام الأمامي المزود بقدرة الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما توفر السيارة نظامًا ينبه السائق عند ظهور حركة خلفية مفاجئة أثناء الرجوع، إضافة إلى الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر لضمان توازن المركبة.

 هيونداي ايونيك 2025 


وتأتي السيارة أيضًا مع مثبّت سرعة متكيف يعمل على ضبط المسافة مع المركبات الأخرى، إلى جانب نظام يراقب حالة السائق للتأكد من عدم تأثره بالإرهاق، وتكتمل تجهيزات الأمان عبر مستشعرات أمامية وخلفية تساعد على الركن، وكاميرا 360 درجة تمنح رؤية محيطية شاملة، إضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا.

تجهيزات هيونداي ايونيك 2025

تعزز أيونيك 6 حضورها داخل المقصورة بمجموعة من التجهيزات، حيث تأتي مع شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالحجم نفسه، ما يمنح السائق واجهة عرض متكاملة، وتدعم السيارة تقنية العرض على الزجاج الأمامي HUD، فيما تتوفر قاعدة شحن لاسلكي للهواتف الذكية لتسهيل الاستخدام اليومي.


وتأتي المقصورة بمقاعد مصنوعة من جلد صديق للبيئة، مع إمكانية التعديل الكهربائي لمقاعد الصف الأول وميزة حفظ الذاكرة، إضافة إلى نظام صوتي فاخر من BOSE، كما يأتي المكيف بنظام تحكم مزدوج المناطق، مدعومًا بفتحات خلفية لضمان توزيع الهواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أسعار أيونيك 6 في السوق السعودي

تُطرح هيونداي أيونيك 6 في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 249,000 ريال سعودي لفئة Ultimate RWD، و263,950 ريال سعودي لفئة Ultimate AWD.

هيونداي ايونيك هيونداي ايونيك هيونداي ايونيك 2025 مواصفات هيونداي ايونيك 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الزمالك

أول رد من نادي الزمالك على قرار النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

عداد الكهرباء

الكهرباء تشدد العقوبات على أصحاب العدادات القديمة في هذه الحالة

التحويل على إنستاباي

هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

عمر مصطفى متولي

منشور مؤثر.. أول تعليق من عمر مصطفى متولي على وفاة والدته

مشغولات ذهبية

بيع وشراء.. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام

ترشيحاتنا

المشرف العام للرواق الأزهري يتفقد فروع الرواق الأزهري بالمنوفية

المشرف العام للرواق الأزهري: الأروقة امتداد لرسالة الأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: الجراد أحد الأدلة على الإعجاز العلمي في القرآن

الدكتور أسامة فخري الجندي

عالم بـ الأوقاف: طلب العلم النافع ضرورة يفرضها واقع متغير ومتسارع

بالصور

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

طريقة تخليل اللفت

طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع
طريقة تخليل اللفت السريع

فوائد الحلبة للنساء.. 7 أسباب تجعلها جزءا من نظامك الصحي

فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي
فوائد الحلبة للنساء: 7 أسباب تجعلها جزء من نظامك الصحي

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الأنظار بإطلالة سوداء

بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها
بالدانتيل الشفاف.. ريم سامى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد