سعر ومواصفات ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السوق السعودي

تواصل ميتسوبيشي اليابانية حضورها في فئة السيارات العائلية داخل المملكة العربية السعودية من خلال طراز إكسباندر 2025، الذي يندرج ضمن فئة المركبات متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، مع الاعتماد على تقنيات حديثة وتجهيزات متطورة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025 والمنظومة الميكانيكية

تعتمد إكسباندر 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 103 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من أربع سرعات، يعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات، مع تحقيق معدل استهلاك وقود يصل إلى نحو 15.3 كيلومتر لكل لتر، مدعومًا بخزان وقود بسعة 45 لترًا.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

أبعاد ميتسوبيشي اكسابندر 2025

من حيث الأبعاد، تأتي السيارة بطول يقارب 4,595 مم، وعرض وارتفاع متقاربين عند 1,750 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,775 مم، ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 1,245 و1,265 كجم.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025

زُوّدت إكسباندر بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية من نفس النوع، بينما جاءت المصابيح الخلفية بتقنية الهالوجين، وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة للأمام والخلف.

أما المقصورة الداخلية، فقد جرى تزويدها بمقود متعدد الوظائف وشاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصات تدعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات، مكيف هواء مع توفير فتحات مخصصة للصف الثاني.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

وتضم السيارة أربع وسائد هوائية، إلى جانب باقة من أنظمة الأمان تشمل المكابح المانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، نظام التحكم في الجر، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد صعود المرتفعات، بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السعودية

يبدأ سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السعودية من 89.600 ريال.