قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السوق السعودي

ميتسوبيشي اكسابندر 2025
ميتسوبيشي اكسابندر 2025
صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي اليابانية حضورها في فئة السيارات العائلية داخل المملكة العربية السعودية من خلال طراز إكسباندر 2025، الذي يندرج ضمن فئة المركبات متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد، مع الاعتماد على تقنيات حديثة وتجهيزات متطورة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025 والمنظومة الميكانيكية 

تعتمد إكسباندر 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 103 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من أربع سرعات، يعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات، مع تحقيق معدل استهلاك وقود يصل إلى نحو 15.3 كيلومتر لكل لتر، مدعومًا بخزان وقود بسعة 45 لترًا.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025 

أبعاد ميتسوبيشي اكسابندر 2025

من حيث الأبعاد، تأتي السيارة بطول يقارب 4,595 مم، وعرض وارتفاع متقاربين عند 1,750 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,775 مم، ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 1,245 و1,265 كجم.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025

زُوّدت إكسباندر بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية من نفس النوع، بينما جاءت المصابيح الخلفية بتقنية الهالوجين، وترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة للأمام والخلف.

أما المقصورة الداخلية، فقد جرى تزويدها بمقود متعدد الوظائف وشاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصات تدعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات، مكيف هواء مع توفير فتحات مخصصة للصف الثاني.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025 

وتضم السيارة أربع وسائد هوائية، إلى جانب باقة من أنظمة الأمان تشمل المكابح المانعة للانغلاق، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، نظام التحكم في الجر، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد صعود المرتفعات، بالإضافة إلى كاميرا خلفية.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السعودية 

يبدأ سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السعودية من 89.600 ريال.

ميتسوبيشي اكسابندر ميتسوبيشي اكسابندر ميتسوبيشي اكسابندر 2025 سعر ميتسوبيشي اكسابندر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

مفاجأة مدوية .. ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة بمبلغ خرافي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

ترشيحاتنا

حادث ارشيفيه

غلق محور «تنيدة – منفلوط» بسبب حادث مروري وإصابة 3 أشخاص في الوادي الجديد

النيابة العامة

التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني داخل النيابات

أرشيفية

احتجزاها بغرفة الموت.. تأييد سجن عامل وزوجته 5 سنوات لقتلهما ابنته بأطفيح

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد