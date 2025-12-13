بقوة 335 حصانًا.. نيسان تطلق NX8 الجديدة كليًا| صور

تواصل نيسان من تعزيز تواجدها داخل السوق الصينية، حيث كشفت عن سيارتها الجديدة NX8 التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية متوسطة الحجم، مقدمة تصميمًا حديثًا وتكنولوجيا متقدمة، إلى جانب مجموعة كبيرة من التجهيزات.

خيارات واسعة للمحركات الكهربائية والهجينة

تقدّم نيسان NX8 مجموعة من منظومات الدفع، فالنسخة الكهربائية بالكامل ستتوفر بقوة 288 حصان في الفئة القياسية، بينما تحصل الفئة الأعلى على قوة تصل إلى 335 حصان، مع اعتماد كامل على بطاريات من CATL لضمان كفاءة أعلى في المدى والأداء.

نيسان NX8

وتوفر نيسان خيارًا هجينًا ممتد المدى يعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو يولد 146 حصانًا، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي ينتج 262 حصانًا، وهو ما يمنح السيارة القدرة على تحقيق أداء اقتصادي دون التضحية بالقوة.

أنظمة أمان متطورة وتجهيزات تكنولوجية شاملة

تأتي NX8 بمجموعة موسّعة من تقنيات المساعدة للسائق، تشمل رادارًا أماميًا ونظامًا لرصد النقاط العمياء، إضافة إلى التحذير من الاصطدامات ومغادرة المسار، وتُدعّم المقصورة بوسائد هوائية محسّنة توفر حماية أكبر، إلى جانب حساسات الركن وكاميرات المتابعة التي تمنح رؤية أوضح.

نيسان NX8

وتحصل السيارة على سقف زجاجي واسع، وشاشة مركزية حديثة تدعم التطبيقات الذكية، ونظام صوتي عالي الأداء، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تتوفر المقاعد الكهربائية بخاصية التحكم الكامل، مع مكيف هواء أوتوماتيكي وأنظمة للتبريد والتدفئة.

نيسان NX8

تصميم وأبعاد سيارة نيسان NX8

تعكس أبعاد NX8 طابعها العائلي الرياضي، إذ يبلغ طولها 4870 ملم، وعرضها 1920 ملم، وارتفاعها 1680 ملم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2917 ملم، ما يمنح السيارة مساحة داخلية رحبة.

نيسان NX8

وتأتي الواجهة الخلفية بمصابيح OLED نحيفة تمتد بعرض السيارة، فيما تظهر الإضاءة النهارية بخط ممتد عبر المقدمة، كما تقدم السيارة بجنوط رياضية، ومقابض مخفية للأبواب، وسبويلر خلفي، ومرايا كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.