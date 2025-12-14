قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم الأحد 14-12-2025

محمد يحيي

سجلت تسعيرة الذهب في مصر استقرارا بأول تعاملات لها اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل محلات الصاغة

ثبات المعدن الأصفر

وبقي سعر الذهب مستقراً خلال تعاملات صباح اليوم من دون تغيير بعد تعويضه للخسائر داخل تداولات السوق.

ارتفاع محدود

قبل انتهاء تعاملات أمس السبت؛ صعد الذهب  داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار بقيمة 20 جنيها في المتوسط بعد هبوط بلغت قيمته 50 جنيهًا.

 

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

تحركات أسبوعية

على مدار الشهر الماضي فقد الذهب مايقارب من 600 جنيه من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5720 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيها للبيع و 5745 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4902 جنيه للبيع و 4924 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيها للبيع و 3830 جنيها للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الجنيه اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولارا للبيع و 4300 دولار للشراء

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في السوق العالمية

استقر سعر الذهب بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، مدعوماً بتوقعات لمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة عقب خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتداولت الفضة قرب مستوى قياسي.

وبلغ سعر المعدن الثمين نحو  4285 دولاراً للأونصة، متجهاُ لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر 2%.

وترك صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة العام المقبل، بعد تقليص تكلفة الاقتراض يوم الأربعاء. 

ويراهن متداولو عقود المبادلة على خفضين في عام 2026، رغم أن البنك المركزي الأميركي يشير إلى خفض واحد فقط.

توفر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعادن النفيسة بما في ذلك الذهب والفضة، كونها لا تدفع فوائد. 

ولزيادة الدعم للمعدن الثمين، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضية بشراء سندات خزانة لأجل قصير بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، في إطار سعيه لإعادة بناء الاحتياطيات في النظام المالي.

صعود تاريخي لأسعار الذهب والأوقية تتخطى 4,000 دولار

عام استثنائي للذهب والفضة

سجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 60% هذا العام، بينما تضاعفت أسعار الفضة، ليكون كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.

 وجاءت هذه الارتفاعات الحادة مدفوعة بتزايد مشتريات البنوك المركزية وتراجع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية والعملات.

ووفقاً لـ"مجلس الذهب العالمي"، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.

