سعر ومواصفات ميتسوبيشي اتراج 2026 في السوق السعودي

ميتسوبيشي اتراج 2026
ميتسوبيشي اتراج 2026
صبري طلبه

تقدم ميتسوبيشي عدد كبير ومتنوع من الاصدارات داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب التجهيزات والتقنيات، إلى جانب عناصر التصميم، ومن أبرز هذه الطرازات هي النسخة اتراج الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الاقتصادية ضمن موديلات 2026.

مواصفات ميتسوبيشي اتراج 2026

يعتمد طراز ميتسوبيشي اتراج على محرك يعمل بالبنزين مكون من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، حيث يوفر قوة تبلغ 78 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن متر. 

ميتسوبيشي اتراج 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT يوجه القوة إلى العجلات الأمامية، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 21.3 كيلومتر لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 42 لترًا.

أنظمة الأمان الحماية لسيارة ميتسوبيشي اتراج 2026

تضم ميتسوبيشي باقة من وسائل الحماية، حيث تحتوي المقصورة على وسادتين هوائيتين في الأمام، كما تم توفير منظومة متكاملة تشمل المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، ويأتي نظام تثبيت السرعة إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية لتعزيز مستوى المساعدة.

ميتسوبيشي اتراج 2026

تصميم ميتسوبيشي اتراج 2026

تحمل أتراج 2026 أبعادًا مدمجة تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث تقدم بطول 4305 مم وعرض 1670 مم وارتفاع 1515 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 2550 مم، بوزن إجمالي يبلغ 930 كجم. 

تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح LED مزودة بإضاءة نهارية من النوع نفسه، كما تأتي المصابيح الخلفية بإضاءة LED أيضًا، وتم تزويد السيارة بعجلات ألمنيوم مقاس 15 بوصة، إضافة إلى مرايا خارجية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف.

ميتسوبيشي اتراج 2026

مقصورة وتجهيزات ميتسوبيشي اتراج 2026

تتسع المقصورة لخمسة ركاب موزعين على صفين، وتأتي المقاعد بكسوة من القماش مع إمكانية ضبط المقاعد الأمامية يدويًا، ويحتوي المقود متعدد الوظائف على أزرار للتحكم في الأنظمة الصوتية، بينما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي، ويعتمد النظام الترفيهي على شاشة قياس 7 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع أربعة سماعات، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب.

سعر ميتسوبيشي اتراج 2026 في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي أتراج 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 64 ألف ريال.

