بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب

كشفت تويوتا رسميًا عن نسختها الـ"بيك أب" الأشهر “هايلكس”، حيث تعزز العلامة اليابانية من تواجدها بهذه النسخة، والتي تنطلق في جيلها التاسع، مع حزمة من التجهيزات والخيارات المتنوعة، إلى جانب عنصر التصميم العصري.

ويأتي التصميم الجديد بلغة مختلفة عن أي إصدار سابق، مستوحاة من فلسفة Cyber Sumo التي تمزج بين القوة اليابانية التقليدية والطابع المستقبلي الحاد. وإلى جانب الشكل الجديد، كما اعتمدت تويوتا استراتيجية واسعة في أنظمة الدفع.

تصميم تويوتا هايلكس 2026

اعتمدت تويوتا في هذا الجيل رؤية تصميم ترتكز على الصلابة والجرأة، بعيدًا عن الأسلوب السابق، حيث قدمت الواجهة الأمامية بمصابيح LED رفيعة تبرز من خلال خطوط حادة، وشبك أمامي بلون الهيكل بتصميم أقرب لخلايا النحل.

ويكتمل المشهد الخاص بتصميم تويوتا هايلكس 2026 بصادم أمامي جديد مزوّد بفتحات هواء زاوية ولوح حماية سفلي، ما يعزز قدرة السيارة على التعامل مع التضاريس القاسية، إلى جانب الارتكاز على جنوط ذات طابع رياضي، ومفهوم ثنائي الكابينه.

القدرات الفنية لسيارة تويوتا هايلكس 2026

تعتمد تويوتا على تنوع المحركات المتاحة، والتي تشمل محرك ديزل تيربو سعة 2.8 لتر بنسختيه التقليدية والـ48 فولت، بالإضافة إلى محرك بنزين 2.7 لتر، وصولًا إلى النسخة الكهربائية BEV التي تحمل محركين كهربائيين بقوة 193 حصانًا.

كما تعتمد تويوتا على بطارية 59.2 كيلوواط/ساعة تمنح مدى يتراوح بين 240 و300 كيلومتر حسب دورة الاختبار، كما تعمل العلامة اليابانية على تطوير نسخة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية FCEV والمتوقع طرحها في عام 2028.

تجهيزات وقدرات تويوتا هايلكس 2026

تعتمد تويوتا هايلكس 2026 على نسخة محسّنة من منصة IMV، حيث عززت من صلابة الهيكل وأضافت تغييرات واضحة في نوعية القيادة داخل المقصورة، ويقدم في هذا الجيل نظام توجيه كهربائي جديد، مع تحسينات في دعامات المحرك وهيكل المقصورة للحد من الاهتزازات، كما حصلت السيارة على تعديلات هيكلية ترفع مستويات الأمان في حالة التصادم.

أما نظام التعليق، فجرى تحديثه بالكامل ليعتمد على نوابض في الأمام ومحور خلفي صلب، مع توفير إعدادين مختلفين أحدهما للتحميل والسحب الثقيل، والآخر للاستخدام اليومي الأكثر راحة، كما تأتي فئات الدفع الرباعي مع علبة تحويل متعددة النسب وقفل تفاضلي خلفي قياسي، إضافة إلى نظام Multi-Terrain Select الذي يساعد على التحكم في السيارة على الأسطح الطينية والرملية والصخرية.

تحتوي السيارة على شاشة وسطية بقياس 12.3 بوصة، بينما تأتي فئاتها العليا بعدادات رقمية كاملة بنفس الحجم، في حين تحصل الفئات القياسية على شاشة 7 بوصات، بينما يأتي المقود الجديد مع أزرار التحكم الدقيقة، والمقبض الصغير لناقل الحركة، كما يأتي الجيل الجديد مزودًا بأحدث أنظمة Toyota Safety Sense التي ترفع مستويات المساعدة والأمان إلى نطاق أعلى.

سعر السيارة تويوتا هايلكس 2026

بدأ إنتاج هايلكس الجديدة في مصانع تويوتا بتايلاند، حيث تباع هناك باسم Hilux Travo وتتنوع الأسعار بحسب منظومة الدفع، إذ يبدأ سعر الفئة المزودة بمحرك الديزل من نحو 767,000 بات تايلاندي ما يقرب من 23,700 دولار، بينما تصل النسخة الكهربائية إلى 1,491,000 بات أي ما يعادل 46,100 دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق العالمي للجيل التاسع على مراحل، حيث تصل هايلكس أولًا إلى أوروبا وأستراليا في ديسمبر 2025، ثم إلى بقية الأسواق الآسيوية خلال عام 2026، قبل أن يتم طرحها في اليابان منتصف العام نفسه.