قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 15نوفمبر 2025
الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم
أمريكا تعلن تنفيذ ضربة ضد سفينة تهريب مخدرات في البحر الكاريبي
نانسي عجرم عن ماجد الكدواني: بيضحكني ويبكيني في دقائق
بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب
خطة أمريكية لتقسيم غزة إلى قسمين أحدهما يخضع لسيطرة الاحتلال وقوات دولية
سوريا .. وزارة الدفاع تعثر على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة
تأهل تاريخي لـ كرواتيا إلى مونديال 2026
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. أفضل أوقات يستجاب فيها الدعوات
سوبارو تكشف النقاب عن BRZ تايب RA الجديدة.. صور
نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها: أنا أم Old School..وبحب الأصوال
الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركات متنوعة.. انطلاق تويوتا هايلكس 2026 بيك أب

 تويوتا هايلكس 2026
 تويوتا هايلكس 2026
صبري طلبه

كشفت تويوتا رسميًا عن نسختها الـ"بيك أب" الأشهر “هايلكس”، حيث تعزز العلامة اليابانية من تواجدها بهذه النسخة، والتي تنطلق في جيلها التاسع، مع حزمة من التجهيزات والخيارات المتنوعة، إلى جانب عنصر التصميم العصري.

ويأتي التصميم الجديد بلغة مختلفة عن أي إصدار سابق، مستوحاة من فلسفة Cyber Sumo التي تمزج بين القوة اليابانية التقليدية والطابع المستقبلي الحاد. وإلى جانب الشكل الجديد، كما اعتمدت تويوتا استراتيجية واسعة في أنظمة الدفع.

 تويوتا هايلكس 2026

تصميم تويوتا هايلكس 2026

اعتمدت تويوتا في هذا الجيل رؤية تصميم ترتكز على الصلابة والجرأة، بعيدًا عن الأسلوب السابق، حيث قدمت الواجهة الأمامية بمصابيح LED رفيعة تبرز من خلال خطوط حادة، وشبك أمامي بلون الهيكل بتصميم أقرب لخلايا النحل.

 تويوتا هايلكس 2026

ويكتمل المشهد الخاص بتصميم تويوتا هايلكس 2026 بصادم أمامي جديد مزوّد بفتحات هواء زاوية ولوح حماية سفلي، ما يعزز قدرة السيارة على التعامل مع التضاريس القاسية، إلى جانب الارتكاز على جنوط ذات طابع رياضي، ومفهوم ثنائي الكابينه.

 تويوتا هايلكس 2026

القدرات الفنية لسيارة تويوتا هايلكس 2026

تعتمد تويوتا على  تنوع المحركات المتاحة، والتي تشمل محرك ديزل تيربو سعة 2.8 لتر بنسختيه التقليدية والـ48 فولت، بالإضافة إلى محرك بنزين 2.7 لتر، وصولًا إلى النسخة الكهربائية BEV التي تحمل محركين كهربائيين بقوة 193 حصانًا.

 تويوتا هايلكس 2026

كما تعتمد تويوتا على بطارية 59.2 كيلوواط/ساعة تمنح مدى يتراوح بين 240 و300 كيلومتر حسب دورة الاختبار، كما تعمل العلامة اليابانية على تطوير نسخة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية FCEV والمتوقع طرحها في عام 2028.

تجهيزات وقدرات تويوتا هايلكس 2026

تعتمد تويوتا هايلكس 2026 على نسخة محسّنة من منصة IMV، حيث عززت من صلابة الهيكل وأضافت تغييرات واضحة في نوعية القيادة داخل المقصورة، ويقدم في هذا الجيل نظام توجيه كهربائي جديد، مع تحسينات في دعامات المحرك وهيكل المقصورة للحد من الاهتزازات، كما حصلت السيارة على تعديلات هيكلية ترفع مستويات الأمان في حالة التصادم.

 تويوتا هايلكس 2026

أما نظام التعليق، فجرى تحديثه بالكامل ليعتمد على نوابض في الأمام ومحور خلفي صلب، مع توفير إعدادين مختلفين أحدهما للتحميل والسحب الثقيل، والآخر للاستخدام اليومي الأكثر راحة، كما تأتي فئات الدفع الرباعي مع علبة تحويل متعددة النسب وقفل تفاضلي خلفي قياسي، إضافة إلى نظام Multi-Terrain Select الذي يساعد على التحكم في السيارة على الأسطح الطينية والرملية والصخرية.

 تويوتا هايلكس 2026

تحتوي السيارة على شاشة وسطية بقياس 12.3 بوصة، بينما تأتي فئاتها العليا بعدادات رقمية كاملة بنفس الحجم، في حين تحصل الفئات القياسية على شاشة 7 بوصات، بينما يأتي المقود الجديد مع أزرار التحكم الدقيقة، والمقبض الصغير لناقل الحركة، كما يأتي الجيل الجديد مزودًا بأحدث أنظمة Toyota Safety Sense التي ترفع مستويات المساعدة والأمان إلى نطاق أعلى.

سعر السيارة تويوتا هايلكس 2026

بدأ إنتاج هايلكس الجديدة في مصانع تويوتا بتايلاند، حيث تباع هناك باسم Hilux Travo وتتنوع الأسعار بحسب منظومة الدفع، إذ يبدأ سعر الفئة المزودة بمحرك الديزل من نحو 767,000 بات تايلاندي ما يقرب من 23,700 دولار، بينما تصل النسخة الكهربائية إلى 1,491,000 بات أي ما يعادل 46,100 دولار أمريكي.

 تويوتا هايلكس 2026

ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق العالمي للجيل التاسع على مراحل، حيث تصل هايلكس أولًا إلى أوروبا وأستراليا في ديسمبر 2025، ثم إلى بقية الأسواق الآسيوية خلال عام 2026، قبل أن يتم طرحها في اليابان منتصف العام نفسه.

تويوتا هايلكس تويوتا هايلكس تويوتا هايلكس 2026 سيارة تويوتا هايلكس الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

المجني عليه وشقيقه

هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي

ترشيحاتنا

سامسونج

مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

Galaxy A36

سامسونج تستعد لملك الفئة المتوسطة المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A36 المنتظر

هواوي

لأول مرة في العالم.. تسريبات تؤكد: هاتف هواوي القابل للطي القادم بذاكرة 20 جيجابايت

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد