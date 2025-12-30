إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط

أعلن الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط عن بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإطلاق اسم البطل العالمي إبراهيم الحسني حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد، وذلك عقب صدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رقم 1596 لسنة 2025 وتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وأوضح الدكتور محمد فوزي أن المديرية شرعت في تنفيذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، تمهيدًا لتغيير اللافتات الرسمية وتحديث المستندات والسجلات، بما يتماشى مع القرار الوزاري، وبما يليق بمكانة البطل إبراهيم حمدتو وتاريخه الرياضي المشرف.

وأكد مدير المديرية أن هذا القرار يعكس توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكريم الرموز الرياضية الوطنية التي قدمت نموذجًا ملهمًا للإرادة والتحدي، مشيرًا إلى أن إطلاق اسم بطل عالمي على مركز شباب يُعد رسالة تحفيزية مباشرة للنشء والشباب للاقتداء بقصص النجاح الحقيقية.

وأضاف أن المديرية ستنسق خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية لتنظيم فعالية رسمية لإطلاق الاسم الجديد، بما يعزز دور مراكز الشباب كمؤسسات تنويرية ورياضية تسهم في بناء شخصية الشباب المصري.

ووجه الدكتور محمد فوزي الشكر للدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على سعيه نحو دعم أبطال محافظة دمياط من ذوي القدرات والهمم لافتا الي ان محافظ دمياط أبدى اهتماما بالغا بإطلاق أسم إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد.

ويُعد البطل إبراهيم الحسني حمدتو أحد أبرز أبطال مصر في تنس الطاولة، وحقق العديد من البطولات القارية والعالمية، رافعًا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.