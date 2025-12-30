قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟

القطب الشمالي
القطب الشمالي
أحمد أيمن

شهدت مدينة كيرونا الواقعة في أقصى شمال السويد واحدة من أكثر عمليات التحويل الحضري إثارة في العالم، حيث يجري نقل أجزاء كبيرة من المدينة بالكامل إلى موقع جديد على خلفية توسّع نشاط التعدين وفعل التغيرات الجيولوجية في المنطقة. 

كيرونا، التي تقع داخل دائرة القطب الشمالي في منطقة لابلاند، تعد موطنًا لأكبر منجم خام حديد تحت الأرض في أوروبا، وتربط تاريخها واقتصادها كله باستخراج المعادن. 

على مدى سنوات، تسبب هذا المنجم في إضعاف التربة أسفل مدينة كيرونا، مما جعل بعض الأحياء غير آمنة للسكن وأدى إلى ظهور تصدعات في المباني والطرق. 

نقل مدينة سويدية كاملة

في إطار مشروع عمراني وبيئي ضخم بدأ التخطيط له منذ أوائل الألفية، اتفق المسؤولون على نقل المدينة إلى موقع يبعد نحو 3 كيلومترات شرقًا عن موقعها الأصلي، مع الحفاظ على هوية المجتمع وأهم معالمه. هذا المشروع يُعد من أضخم مشاريع النقل العمراني في التاريخ الحديث، ومن المتوقع أن يستمر العمل فيه حتى عام 2035. 

واحدة من أكثر لحظات المشروع إثارة كانت حين تم نقل كنيسة كيرونا الخشبية التاريخية، المبنية منذ أكثر من 100 عام، بكامل هيكلها عبر طرق المدينة على مدى يومين. 

تم رفع الكنيسة ووضعها على منصات نقل ميكانيكية مجهزة بعشرات العجلات، ونُقلت لمسافة حوالي خمسة كيلومترات ببطء شديد لضمان سلامتها.

هذه الكنيسة ليست وحدها؛ فالمشروع يشمل كذلك نقل آلاف المنازل والمباني العامة والتجارية، بالإضافة إلى إعادة تصميم مركز المدينة بالكامل في الموقع الجديد. 

ماذا قال سكان المدينة؟

شركات البناء تعمل على نقل وترميم المباني التاريخية، وتزويدها بالبنى التحتية الجديدة من كهرباء ومياه وأنظمة تدفئة وصرف صحي، بما يضمن تكامل الحياة اليومية لسكان المدينة. 

رغم أن مشروع نقل كيرونا مبني على ضرورة استجابة للتحديات البيئية والتعدينية، فإنه واجه أيضًا ردود فعل مختلطة بين السكان. 

بعض السكان يشعرون بالحزن على ترك المكان الذي عاشوا فيه أجيالًا، بينما يعبر آخرون عن القلق بشأن التأثيرات الاجتماعية والثقافية لانتقال المجتمع بأكمله. 

إضافة إلى ذلك، أثار المشروع انتباه عالمي لما يمثّله من تحدٍ هندسي وتنظيم حضري استثنائي، حيث تم تخطيط كل خطوة بدقة لضمان أن تكون المدينة الجديدة معاصرة من حيث المرافق والخدمات، وفي نفس الوقت تحتفظ بروح المكان القديم. 

وبحسب الخبراء، فإن هذه الخطوة مثال على كيفية تعامل المجتمعات مع الضغوط الناتجة عن استخراج الموارد وتغيرات الأرض، ما يجعل كيرونا رمزًا فريدًا لتفاعل الإنسان مع الطبيعة في القرن الحادي والعشرين.

القطب الشمالي نقل مدينة سويدية كيرونا نقل مدينة كيرونا سبب نقل مدينة كيرونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

توقيع عقد مقاولة مرحلة C1 بمشروع South Med الساحل الشمالي بـ 10 مليارات جنيه

تحصين الثروه الداجنة

تحصين مليون و350 ألف طائر.. خطة حكومية لحماية الدواجن من أمراض الشتاء

المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار يصدر قرارا وزاريا باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير

بالصور

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد