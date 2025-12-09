أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "قائد البحرية الروسية" أن واشنطن والناتو يعززان وجودهما العسكري بالقطب الشمالي ونسب التدريب ارتفعت 40 %.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي بسيطرة روسيا على مدينة بوكروفسك، معبرا أن ذلك خطوة مهمة نحو السيطرة على دونباس بالكامل.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 121 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

خلال ذلك ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ليس لديها الحق القانوني أو الأخلاقي في التنازل عن الأراضي لروسيا في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء وجود موسكو المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

تابع:"هل نفكر في التنازل عن أراضٍ؟ ليس لدينا الحق القانوني في ذلك، لا بموجب القانون الأوكراني ولا دستورنا ولا القانون الدولي".

أضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ليس لدينا أي حق أخلاقي أيضًا".

أردف زيلينسكي إن الولايات المتحدة تحاول إيجاد حل وسط بشأن هذه القضية.



