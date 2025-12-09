قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية التوبة من المعاصي؟.. بـ3 خطوات تخرج من ضيق الذنب ومصائبه
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
القوات التايلاندية تقصف مواقع كمبودية وسقوط قتلى وجرحى
وفاة السفير الروسي في كوريا الشمالية.. و زعيم كيم: خسارة كبيرة
المستشار القانوني للزمالك: لا مخالفات في ملف أرض النادي والتحقيقات ستكشف الحقيقة
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يعلن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية
الحقونا ورجعولنا الأرض.. محمد العدل يستغيث بالمسئولين لإنقاذ الزمالك
اليابان تحذر من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال ضخم بالقرب من سواحلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط

بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
هاجر رزق

حذرت هيئات الأرصاد الجوية من اقتراب العاصفة العنيفة "بايرون" من الشرق الأوسط، بعد أن خلفت أضرارا كبيرة في اليونان وقبرص، مؤكدة أن تأثيرات العاصفة ستبدأ خلال الساعات الـ24 المقبلة، وقد تستمر لعدة أيام وسط مخاوف من كارثة جوية في بعض المناطق، بحسب قناة روسيا اليوم.

و ضربت العاصفة "بايرون" اليونان وقبرص في البداية، متسببة في فيضانات مدمرة وأضرار في البنية التحتية، وهي الآن تتحرك شرقا نحو منطقة المشرق العربي. 

أمطار غزيرة و رياح قوية

ومن المتوقع أن تصل بقايا العاصفة "بايرون" إلى منطقة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك الأردن ودول أخرى، اعتباراً من غدا الأربعاء، حاملةً معها أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية واحتمال حدوث سيول.

وبحسب التوقعات، تبدأ تأثيرات العاصفة اعتبارا من يوم الأربعاء، على أن تبلغ ذروتها يوم الخميس، مع استمرار أجواء عاصفة وماطرة حتى نهاية الأسبوع. وتشمل التحذيرات أمطارا غزيرة، رياحا قوية، انخفاضا حادا في درجات الحرارة، واحتمال تشكل فيضانات وسيول في مناطق واسعة.

 

مسار العاصفة المتوقع 

الأردن: تتأثر المملكة تدريجيا بامتداد منخفض جوي اعتبارا من يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا. من المحتمل أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، مما قد يؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما في ذلك الأغوار والبحر الميت.

فلسطين: تستعد سلطات الطوارئ والإنقاذ لموجة الأمطار المتوقعة يوم الأربعاء، مع تحذيرات من فيضانات مفاجئة ورياح قوية في عدة مناطق.

سوريا ولبنان: من المتوقع أن تؤثر العاصفة على مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك أجزاء من سوريا ولبنان. 

وأصدرت الجهات المعنية تحذيرات مشددة بشأن مخاطر السيول المفاجئة، خاصة في مناطق الأودية والمناطق الصحراوية. 


تحذيرات من العاصفة “بايرون”

وتستند التحذيرات في الشرق الأوسط إلى ما خلفته "بايرون" من دمار واضح في اليونان وقبرص خلال الأيام الماضية. ففي اليونان، تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات أغرقت قاعدة الجناح القتالي 112 الجوية في إليفسينا، حيث غمرت المياه حظائر طائرات حساسة تستخدم لصيانة طائرات رسمية، بينها طائرات رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ما استدعى إجراءات طارئة لحماية المعدات.

هيئات الأرصاد الجوية بايرون الشرق الأوسط اليونان وقبرص كارثة جوية فيضانات مدمرة العاصفة أمطارا غزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

أنا فخور بيه.. شريف عامر يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة مع ليفربول

حسام البدرى

حسام البدري يواصل رحلة التألق مع أهلي طرابلس ويضيف لقب السوبر الليبي إلى خزائنه

مو صلاح

أسطورة.. محمد خير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة مع ليفربول

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد