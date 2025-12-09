قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات
بعد ضربها لليونان وقبرص.. العاصفة "بايرون" تقترب من الشرق الأوسط
مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رئيس العربية للتصنيع يكشف عن أحدث المدرعات والطائرات المسيرة المصرية (حوار)
القوات التايلاندية تقصف مواقع كمبودية وسقوط قتلى وجرحى
وفاة السفير الروسي في كوريا الشمالية.. و زعيم كيم: خسارة كبيرة
المستشار القانوني للزمالك: لا مخالفات في ملف أرض النادي والتحقيقات ستكشف الحقيقة
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يعلن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية
الحقونا ورجعولنا الأرض.. محمد العدل يستغيث بالمسئولين لإنقاذ الزمالك
اليابان تحذر من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال ضخم بالقرب من سواحلها
خدمات ما بعد البيع.. القانون يتيح صيانة الأجهزة ونقلها مجانا في هذه الحالة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة السفير الروسي في كوريا الشمالية.. و زعيم كيم: خسارة كبيرة

ألكسندر ماتسيغورا- سفير روسيا لدى كوريا الشمالية
ألكسندر ماتسيغورا- سفير روسيا لدى كوريا الشمالية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن وفاة ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى كوريا الشمالية الذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات، بشكل مفاجئ.

زعيم كوريا يعلق على الوفاة

وأرسل كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي تعازيه الصادقة للرئيس فلاديمير بوتين بعد الوفاة المفاجئة  للدبلوماسي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صباح اليوم الثلاثاء.


 

وقال كيم إن الأمر كان "حدثا مفجعا وخسارة كبيرة"، خصوصا أنه يأتي في وقت تدخل العلاقات الثنائية "مرحلة تاريخية حاسمة".



 

و أطلقت الخارجية الروسية بيانا تعبر فيه عن بالغ الأسف لوفاة ألكسندر ماتسيغورا البالغ من العمر 70 عاما، حيث لم تقدم الخارجية الروسية تفاصيل عن سبب الوفاة.


 

و أضافت في البيان، أنه في ظل قيادته الحكيمة والحساسة، تدرّجت أجيال عديدة من الدبلوماسيين والمتخصصين في الشؤون الكورية.


 

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه منذ بداية مسيرته المهنية في أواخر سبعينات القرن الماضي، عمل ماتسيغورا على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفياتي، ثم روسيا لاحقا.


 

 

سفير روسيا ألكسندر ماتسيغورا كيم جونغ أون تعازيه حدثا مفجعا الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

وظائف وزارة العمل في المانيا

وظائف وزارة العمل في ألمانيا.. قدم الآن

قطارات السكك الحديدية

توقف حركة القطارات جزئيا بعد خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور

الثروة الحيوانية

برد الشتاء يهدد الثروة الحيوانية.. وهذه أهم التعليمات للحفاظ عليها

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد