وفاة السفير الروسي في كوريا الشمالية.. و زعيم كيم: خسارة كبيرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن وفاة ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى كوريا الشمالية الذي يشغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات، بشكل مفاجئ.

زعيم كوريا يعلق على الوفاة

وأرسل كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي تعازيه الصادقة للرئيس فلاديمير بوتين بعد الوفاة المفاجئة للدبلوماسي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية صباح اليوم الثلاثاء.





وقال كيم إن الأمر كان "حدثا مفجعا وخسارة كبيرة"، خصوصا أنه يأتي في وقت تدخل العلاقات الثنائية "مرحلة تاريخية حاسمة".







و أطلقت الخارجية الروسية بيانا تعبر فيه عن بالغ الأسف لوفاة ألكسندر ماتسيغورا البالغ من العمر 70 عاما، حيث لم تقدم الخارجية الروسية تفاصيل عن سبب الوفاة.





و أضافت في البيان، أنه في ظل قيادته الحكيمة والحساسة، تدرّجت أجيال عديدة من الدبلوماسيين والمتخصصين في الشؤون الكورية.





وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه منذ بداية مسيرته المهنية في أواخر سبعينات القرن الماضي، عمل ماتسيغورا على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفياتي، ثم روسيا لاحقا.



