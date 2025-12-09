هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق

طلب مكتب المدعي العام في هندوراس، من الإنتربول توقيف الرئيس السابق للبلاد، خوان أورلاندو هيرنانديز الذي عفا عنه دونالد ترامب في أواخر نوفمبر بعدما حكم عليه بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

إدانة الرئيس السابق لهندوراس

و أدين الرئيس السابق لهندوراس صاحب ال 57 عاما، بتهمة حماية تجار مخدرات والسماح بشحن مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.







وقال المدعي العام خوهيل أنطونيو زيلايا ألفاريز "أدعو الإنتربول إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز المتهم بغسل الأموال والاحتيال"، و ذلك خلال منشور له على منصة إكس.





وفي العام 2024، حُكم على الرئيس اليميني السابق الذي قاد البلاد بين عامَي 2014 و2022، في الولايات المتحدة بالسجن 45 عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات، بعد تسليمه من هندوراس.







وبعفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطلق سراحه من السجن في الأول كانون ديسمبر واستبعد العودة إلى بلاده حتى إشعار آخر.



