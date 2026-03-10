رابطة الطيارين: نقف خلف ناقلنا الوطني في هذه الظروف العصيبة بالمنطقة

أشادت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية بثقة القيادة السياسية الحكيمة واستمرار الدكتور سامح الحفني وزيرا للطيران المدني باعتباره أحد أبناء المهنة المخلصين ويعلم جيدا أهمية خلق بيئة عمل مناسبة لطبيعة وظروف كافة العاملين في هذا القطاع الحيوي .

جاء ذلك خلال حفل الافطار السنوي الذي أقامته الرابطة أمس والذي يجسد روح المودة والترابط و يهدف الي مد جسور التواصل بين الطيارين وكافة قطاعات الطيران المدني وذلك لتوفير جو أسري قوي يساهم في التقدم والرقي .

حضر الاحتفال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والملاح سامح فوزي رئيس السلطة والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات وعدد من رؤساء الشركات التابعة ولفيف من الطيارين .

أكد كابتن طيار علي رشدي رئيس الرابطة أن الاحتفال يجسد روح الترابط بين جميع قطاعات منظومة الطيران لجعل الجميع علي قلب رجل واحد من أجل الارتقاء بهذا القطاع الذي يمثل قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد القومي.

قدم الطيار علي رشدي الشكر للطيارين القداما لما قدموه للمهنة وشركة مصر للطيران قائلا :- لقد تعلمنا من اساتذتنا الطيارين الأخلاق والرجولة قبل الطيران .

وجه رئيس الرابطة رسالة لزملائه من الطيارين الشبان أن يتعلموا دائما ممن سبقوهم في المهنة التصرفات الحسنة داعيا الطيارين الي الحفاظ علي أسس وشرف المهنة مطالبا الجميع ببذل الجهد والعطاء لرفعة شركتنا الوطنية ومصرنا الحبيبة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة .

من جانبه أشار كابتن طيار خالد رفعت نائب رئيس الرابطة أن الاحتفال يهدف الي مد جسور التواصل بين الطيارين لتبادل الخبرات وايجاد القدوة والمثل العليا لدي الأجيال الجديدة من الطيارين خاصة أن هناك أمثلة من أصحاب المعاشات يجب أن يحتزي بهم لماقدموه من عطاء لهذه المهنة التي نفتخر بها جميعا.

أوضح نائب رئيس الرابطة أن نجاح منظومة الطيران المدني قائم علي التكاتف والتلاحم والاحترام المتبادل بين الجميع مشيرا انه نظرا للظروف الراهنة والحرب القائمة يقوم الطيارون بدور وطني عظيم من اجل اجلاء الرعايا من منطقة الشرق الأوسط في أجواء غاية في الصعوبة موضحا ان هذه الظروف أوجدت مسؤلية أكبر علي الركب الطائر من طيارين وضيافة و ولكن الجميع قادر علي تحمل هذه المسؤلية.

في ختام الاحتفال كرمت الرابطة قداما الطيارين الذين أثروا مجال الطيران المدني بخبراتهم وجهودهم وتركوا بصمة واضحة في هذا القطاع.