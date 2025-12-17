قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حالة نادرة.. أنثى دب قطبي تتبنى شبلًا ليس من صلبها في كندا

صورة أرشيفية لدبة قطبية
صورة أرشيفية لدبة قطبية
القسم الخارجي

وثق باحثون في شمال كندا حالة نادرة لتبني دببة قطبية، بعد رصد أنثى دب ترعى شبلًا ليس من نسلها، في مشهد التقط بالفيديو خلال الهجرة السنوية للدببة القطبية في منطقة خليج هدسون الغربي، قرب مدينة تشرشل بمقاطعة مانيتوبا، المعروفة عالميًا بأنها «عاصمة الدببة القطبية».

وبحسب ما نقلته شبكة سي بي إس ووكالة الصحافة الفرنسية، أكد إيفان ريتشاردسون، العالم في وزارة البيئة والتغير المناخي الكندية، أن تبني الأشبال يعد ظاهرة نادرة بين الدببة القطبية، موضحًا: «وثقنا 13 حالة فقط خلال 45 عامًا من المراقبة في هذه المنطقة».

شبلين وليس شبل واحد

وأوضح ريتشاردسون أن الباحثين صادفوا الأنثى في الربيع أثناء مغادرتها وكر الولادة، وكانت برفقتها شبل واحد تم وضع علامة تعريفية في أذنه، وهي ممارسة شائعة لأغراض البحث العلمي.

لكن عند رصدها مجددًا بعد أسابيع، لاحظ الفريق وجود شبل ثانٍ دون أي علامة، ما قادهم إلى مراجعة البيانات والتأكد من أن الأنثى تبنت شبلًا آخر.

وتظهر لقطات الفيديو الشبلين وهما يستكشفان مشهدًا مغطى بالثلوج، بينما تسير الأم خلفهما، مع مشاهد لأحد الشبلين وهو يسرع للحاق بالآخرين. ويقدر عمر الشبلين بنحو 10 إلى 11 شهرًا، ومن المرجح أن يبقيا مع الأنثى حتى سن عامين ونصف تقريبًا.

من جانبها، قالت أليسا مكول، العالمة في منظمة «الدببة القطبية الدولية»، إن تأكيد حالة التبني أثار لديها مشاعر مختلطة «لكن يغلب عليها الشعور الإيجابي»، مضيفة أن هذا السلوك «يعكس مدى روعة هذا النوع من الحيوانات ويمنح قدرًا من الأمل، حين نرى الدببة القطبية تعتني ببعضها البعض».

ولا تتوفر لدى الباحثين معلومات حول مصير الأم البيولوجية للشبل المتبنى، إلا أن ريتشاردسون أكد أن وجود أم بديلة يزيد بشكل كبير من فرص بقاء الشبل على قيد الحياة حتى مرحلة البلوغ. وقال: «إنها قصة باعثة على التفاؤل، فهذه الأنثى تمنح الشبل فرصة حقيقية للبقاء».

غريزة الأمومة عند الدببة

وأشار إلى أن إناث الدببة القطبية يتمتعن بغريزة أمومية قوية، موضحًا: «حين يكون هناك شبل وحيد على التندرا يبكي ويصرخ، غالبًا ما تتكفل به أنثى أخرى».

ويقدر عدد الدببة القطبية حول العالم بنحو 26 ألفًا، وفق منظمة «الدببة القطبية الدولية»، بينما يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كنوع «معرض للخطر»، مشيرًا إلى أن فقدان الجليد البحري بسبب التغير المناخي يمثل التهديد الأكبر لبقائها.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة ملاحظات حديثة لسلوكيات غير اعتيادية في عالم الحيوانات البرية، بعد أن وثّق علماء في وقت سابق هذا العام حمل قرود الكبوشي في بنما لصغار قرود العواء، قبل أن يتضح لاحقًا أن تلك السلوكيات أدت في معظم الحالات إلى نفوق الصغار.

دبة قطبية شبل تبني الدببة القطبية دبة تتبني شبل كندا

