خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم

أفاد حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، بأن تصريحات قائد البحرية الروسية بشأن الوضع في القطب الشمالي أعادت تسليط الضوء على أهميته الاستراتيجية في الصراع الدولي المتصاعد بين روسيا والغرب.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن خبراء روسا يؤكدون أن من يفرض سيطرته على القطب الشمالي يمتلك قوة تأثير على موازين القوى العالمية، نظراً لغنى المنطقة بالموارد الطبيعية، خصوصاً المعادن النادرة والنفط، كما أن تسارع ذوبان الجليد بفعل تغير المناخ يفتح ممرات بحرية جديدة في بحر الشمال، ما يزيد من التنافس بين القوى الكبرى للسيطرة على الممرات والموارد.

وأشار مشيك إلى أن روسيا تعدّ اليوم الطرف الأكثر حضوراً في المنطقة القطبية الشمالية بفضل موقعها الجغرافي وقوة أسطولها، إذ تمتلك أكبر عدد من كاسحات الجليد النووية في العالم، إضافة إلى أسطولها الشمالي الذي عززته موسكو بأسلحة وقدرات عسكرية متطورة.