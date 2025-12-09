قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي
محمد على

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي بسيطرة روسيا على مدينة بوكروفسك، معبرا أن ذلك خطوة مهمة نحو السيطرة على دونباس بالكامل.


كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 121 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

خلال ذلك ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  إن كييف ليس لديها الحق القانوني أو الأخلاقي في التنازل عن الأراضي لروسيا في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء وجود موسكو المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

تابع:"هل نفكر في التنازل عن أراضٍ؟ ليس لدينا الحق القانوني في ذلك، لا بموجب القانون الأوكراني ولا دستورنا ولا القانون الدولي".

أضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ليس لدينا أي حق أخلاقي أيضًا".

أردف زيلينسكي إن الولايات المتحدة تحاول إيجاد حل وسط بشأن هذه القضية.

تُصرّ روسيا على أن نتنازل عن الأراضي، لكننا لا نريد التنازل عن أي شيء. نحن نناضل من أجل ذلك، كما تعلمون جيدًا. هناك مشاكل صعبة تتعلق بالأراضي وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي تسوية".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير قريب من المحادثات  إن مسألة الأراضي الأوكرانية كانت "الأكثر إشكالية" في المفاوضات.

وكانت قضية الضمانات الأمنية لكييف أيضًا من بين النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات.

قال زيلينسكي: “يكمن السر في معرفة ما سيكون شركاؤنا على استعداد للقيام به في حال أي عدوان روسي جديد. حتى الآن، لم نتلقَّ أي إجابة على هذا”.

مسؤول كبير تسوية زيلينسكي القانون وزارة الدفاع الروسية رئيس هيئة الأركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادرة 253 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 258 مخالفة مرورية

الأسورة الأثرية

استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد