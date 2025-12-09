روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي بسيطرة روسيا على مدينة بوكروفسك، معبرا أن ذلك خطوة مهمة نحو السيطرة على دونباس بالكامل.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 121 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

خلال ذلك ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ليس لديها الحق القانوني أو الأخلاقي في التنازل عن الأراضي لروسيا في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء وجود موسكو المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

تابع:"هل نفكر في التنازل عن أراضٍ؟ ليس لدينا الحق القانوني في ذلك، لا بموجب القانون الأوكراني ولا دستورنا ولا القانون الدولي".

أضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ليس لدينا أي حق أخلاقي أيضًا".

أردف زيلينسكي إن الولايات المتحدة تحاول إيجاد حل وسط بشأن هذه القضية.

تُصرّ روسيا على أن نتنازل عن الأراضي، لكننا لا نريد التنازل عن أي شيء. نحن نناضل من أجل ذلك، كما تعلمون جيدًا. هناك مشاكل صعبة تتعلق بالأراضي وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي تسوية".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير قريب من المحادثات إن مسألة الأراضي الأوكرانية كانت "الأكثر إشكالية" في المفاوضات.

وكانت قضية الضمانات الأمنية لكييف أيضًا من بين النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات.

قال زيلينسكي: “يكمن السر في معرفة ما سيكون شركاؤنا على استعداد للقيام به في حال أي عدوان روسي جديد. حتى الآن، لم نتلقَّ أي إجابة على هذا”.