«رمضان في الذاكرة العربية».. ندوة بمعرض فيصل للكتاب تستعيد ملامح الشهر الكريم في الوجدان الشعبي

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، شهدت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض فيصل للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة ثقافية بعنوان «شهر رمضان في الذاكرة العربية»، ناقشت ملامح الشهر الكريم في الوجدان الشعبي العربي، وما يحمله من عادات وتقاليد متوارثة تعكس خصوصية الثقافة العربية ووحدة روحها.

شارك في الندوة الدكتور محمد حسن عبد الحافظ، رئيس قسم الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة أسماء عبد الهادي أستاذ الأدب الشعبي، إلى جانب الروائي والباحث في التراث الثقافي فؤاد مرسي، فيما أدار الندوة الأستاذ الدكتور مصطفى جاد، العميد السابق للمعهد العالي للفنون الشعبية.

وتناولت الندوة أبرز مظاهر شهر رمضان في الحياة المصرية، بدءًا من الطقوس الشعبية المرتبطة باستقبال الشهر، مثل الفوانيس وزينة الشوارع والموائد الرمضانية، مرورًا بالأجواء الاجتماعية التي تعزز روح التكافل والتقارب بين الناس، وصولًا إلى تأثير هذه المظاهر في تشكيل الوجدان المصري وبناء الشخصية الاجتماعية القائمة على المشاركة والتراحم.

وتوقف المتحدثون عند حضور رمضان في الذاكرة الشعبية، من خلال الحكايات والأغاني والعادات التي تناقلتها الأجيال، مؤكدين أن الشهر الكريم يشكل مساحة ثرية للتعبير الثقافي الشعبي، حيث تتجسد فيه قيم الكرم والتضامن وروح الجماعة.

من جانبه، قدم فؤاد مرسي إطلالة على المشتركات الثقافية العربية المرتبطة بشهر رمضان، مشيرًا إلى أن اختلاف المسميات أو التفاصيل من بلد عربي إلى آخر لا يلغي وحدة الروح التي تجمع هذه الطقوس، بل يعكس ثراء التجربة الثقافية العربية وتنوعها، مؤكدًا أن شهر رمضان يمثل أحد أهم الروابط الرمزية التي تعزز الشعور بالانتماء الثقافي المشترك.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث شارك عدد من الجمهور بشهادات وتجارب شخصية عن ذكرياتهم مع رمضان، وما يحمله من طقوس اجتماعية وثقافية خاصة، الأمر الذي أضفى على الندوة طابعًا حيويًا يعكس حضور الشهر الكريم في الذاكرة الجماعية.

وعلى هامش الفعاليات، نظم المعرض مجموعة من الورش الفنية والإبداعية للأطفال، هدفت إلى تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على التعبير الفني، إلى جانب تقديم فقرة فنية للفرقة القومية للإنشاد الديني، التي قدمت مجموعة من الابتهالات والأناشيد الروحانية المرتبطة بأجواء الشهر الكريم، وسط تفاعل كبير من جمهور المعرض.