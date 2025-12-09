سفير روسيا بالقاهرة: نقدر عاليا اهتمام الرئيس السيسي بتطوير العلاقات الثنائية

أعرب سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسنيكو، عن تقديره العالي لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن تجمع "البريكس" الذي تأسس بمبادرة روسية، ويضم مصر ودولًا أخرى ينتهج سياسات سيادية تمثل نموذجا لنظام متعدد الأقطاب.



وتوجه السفير الروسي- في كلمته في افتتاح منتدى مدرسي اللغة الروسية من الدول الأفريقية، الذي نظمه البيت الروسي بالقاهرة وجامعة موسكو للغات- بالشكر لمدرسي اللغة الروسية من الدول الإفريقية؛ لتعريف مواطنيهم باللغة الروسية وتقديرهم الكبير للثقافة الروسية.



وقال إن موسكو تتعاون مع الشركاء في جميع المجالات، فالمؤسسات التعليمية الروسية مفتوحة للأجيال الجديدة من الطلاب الأفارقة، مؤكدا أن دراسي اللغة الروسية يعدون حلقة وصل بين روسيا والعالم؛ لأن معرفتهم باللغة الروسية تُمكّنهم من تلقي معلومات مباشرة عما يحدث في روسيا من القنوات التلفزيونية والصحف الروسية.



وأضاف أن معلمي اللغة الروسية يدرسونها ويقومون بغرسها في طلابهم؛ اهتمامًا بالتاريخ والثقافة الروسية، ويساهمون في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين، ويقومون بدعم العلاقات والتعاون بين الشعوب في مختلف المجالات.