لافروف: مجلس القطب الشمالي يمتلك فرصا حقيقية للحفاظ على دوره

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مجلس القطب الشمالي يمتلك فرصة حقيقية للحفاظ على أهميته، مشيرًا إلى وجود بعض التقدم في عمل المجلس بشكل عام.



وأضاف لافروف - خلال اجتماع مجلس رؤساء الأقاليم الروسية التابع لوزارة الخارجية الروسية، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية - : "لدى مجلس القطب الشمالي فرصة جيدة للحفاظ على أهميته. وبالطبع، وفي ظل هذه الظروف الجيوسياسية، فإننا لا نعمل فقط على الحفاظ على هذا الهيكل المهم، بل نعمل أيضا، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تعزيز التعاون في منطقة القطب الشمالي مع الدول غير الإقليمية المهتمة بالتفاعل المسؤول والمتكافئ"، مشيرًا إلى التعاون مع كل من الصين والهند كمثالين على ذلك.







وأوضح وزير الخارجية الروسي أن "مجموعات عمل متخصصة تم إنشاؤها مع كل من هذه الدول، ويُعد أحد الأولويات الرئيسية هو العمل المشترك على تفعيل الإمكانات النقلية واللوجستية لطريق بحر الشمال".



ويُعد مجلس القطب الشمالي منظمة حكومية دولية تضم دول القطب الشمالي، وهي: الدنمارك (بما في ذلك جرينلاند وجزر فارو) وآيسلندا وكندا والنرويج وروسيا، والولايات المتحدة وفنلندا والسويد.