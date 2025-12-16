قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
أخبار العالم

زلزال بقوة 3.8 درجة يهز أنطاليا التركية دون تسجيل خسائر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

هز زلزال بلغت قوته 3.8 درجات على مقياس ريختر مساء يوم 16 ديسمبر 2025 محافظة أنطاليا جنوب تركيا، وفق ما أفادت به وكالة Demirören للأنباء (DHA) استنادًا إلى بيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

وسجل الزلزال عند الساعة 16:11 بالتوقيت المحلي، بالقرب من منطقة أكسو، على عمق نحو 50.5 كيلومترًا تحت سطح الأرض. وبسبب هذا العمق النسبي، لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، واكتفى السكان بالشعور بهزّة خفيفة، خاصة في الطوابق العليا من المباني.

وأشار خبراء الزلازل إلى أن محافظة أنطاليا تعد منطقة ذات نشاط زلزالي منخفض إلى متوسط مقارنة بمناطق أخرى في تركيا، لكنها تبقى معرضة لهزّات أرضية نتيجة قربها من الصفائح التكتونية النشطة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشهدت أنطاليا خلال اليوم نفسه عدة هزّات أرضية أخرى، بعضها وصل إلى قوة 4.9 درجات في مناطق مثل سيريك وكونيا ألتي، دون أن تتسبب في أضرار كبيرة، مما دفع الجهات الرسمية إلى متابعة الوضع عن كثب.

وأكد العلماء أن السلسلة الأخيرة من الهزّات الأرضية، رغم ضعفها نسبيًا، تستدعي مراقبة مستمرة لقوى القشرة الأرضية تحت المدينة.

