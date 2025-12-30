قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا

الدكتور طارق جويلي
الدكتور طارق جويلي
عادل نصار

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن عدد مستخدمي مترو الأنفاق يوميًا في الخطوط الثلاثة 2 مليون راكب، النصيب الأكبر في الخط الأول المرج – حلوان.

وتابع  الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجرى حاليا تطوير الخط الأول خلال ساعات الليل التي يتوقف فيها تشغيل المترو وذلك على يتم التأثير على فترات التشغيل.


وأضاف  الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن فترة تطوير الخط الأول للمترو يوميًا تستغرق 6 سنوات، لأنه يتم تركيب أجهزة جديدة مع الحفاظ على القديم إلى جانب تجربة ما يتم إنجازه من أعمال التطوير.

وأكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك تحالف شركات مصرية فرنسية بقيادة أوراسكوم يقوم بعمليات التطوير، واختيار المطورين جاء بناء على المعيار الفني والمالي.

ولفت إلى أن التطوير بدأ منذ 6 أشهر ومن شأنه أن يتلافى كل المشاكل الموجودة في الخط الأول حيث إحلال وتجديد القطارات فهناك عقد لتوريد 55 قطارًا للخط الأول وصل 2 منها، حيث يعد مكيفا وديجتال في كل شيء.

وشدد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الأول للمترو عمره نحو 40 عامًا وكان لا بد من إجراء عمليات الصيانة والتطوير وعمل محطة جديدة بين عزبة النخل والمرج بسبب الكثافة.

وأكمل الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الأول للمترو بالقاهرة الكبرى سوف يمتد لشبين القناطر على هامش عمليات التطوير.

وواصل الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم التجهيز لخطة تطوير الخط الثاني للمترو شبرا المنيب، حيث سيتم توريد 40 قطارًا للخطين الثاني والثالث من خلال شركتي نيريك وهيونداي.

وأوضح أنه شركة سيماف سوف يصنعون 210 عربات بضائع للقطار الكهربائي السريع يتم تصنيعهم في مصر بنسبة مكون محلي 40 % وهذا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وعربا المترو.

مترو الأنفاق طارق جويلي القومية للأنفاق الخطوط الثلاثة

