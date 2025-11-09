قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حداد «إلكتروني» بعد وفاة عروس مدينة نصر.. رسائل تعزية من أصدقاء وأقارب تغريد طلبة| ماذا قالوا؟
قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
التنمر يسرق الطفولة .. خبيرة نفسية تكشف العلامات الخفية | فيديو
يُتابعها الكثيرون .. دراسة تكشف مفاجأة غير مُتوقعة عن مشاهدة أفلام الرعب
الصين ترفع الحظر عن تصدير 3 معادن أساسية إلى أمريكا
الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم .. علي جمعة: النبي حدّد 3 علامات
تصريح جريء.. عمرو الدردير يُشعل «القمة»: الزمالك هيكسب.. والأهلي «مش هيعرف يوقّف بيزيرا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا برادو تخطف الأنظار بتصميم رياضي جديد.. صور

تويوتا برادو المعدلة
تويوتا برادو المعدلة
صبري طلبه

استطاعت السيارة تويوتا برادو أن تخطف الأنظار، خلال معرض سيما 2025 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث ظهرت السيارة بتعديل مميز، حيث اثارت ضجة كبيرة نسبة إلى الشبه المقارب بينها وبين الأيقونة جي كلاس المقدمة من مرسيدس.

حصلت السيارة تويوتا برادو على إطلالة أكثر قوة، حيث عززت من المفهوم العضلي الخاص بسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام المعدلة، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، مع الإبقاء على القدرات الفنية الخاصة بهذه الأيقونة.

تويوتا برادو المعدلة

تويوتا برادو تخطف الأنظار بتصميم رياضي

قدمت ليبرتي ووك اليابانية لمساتها الخاصة على تويوتا برادو الجديدة، لتتحول الـ SUV الشهيرة إلى تحفة رياضية المظهر لا تشبه أي برادو عرفناه من قبل.

فقد حصلت السيارة على واجهة أمامية معاد تصميمها بالكامل تتضمن صادماً جديداً بفتحات تهوية ضخمة وشبكاً بتصميم فريد يمنحها حضوراً أقرب إلى سيارات الأداء العالي، وإضاءة تتميز بالشراسة ناحية المصابيح والتي تعمل بتقنية LED من Alpharex.

تويوتا برادو المعدلة

جاءت السيارة بعجلات ضخمة من Vossen بقياس 24 بوصة ملفوفة بإطارات عريضة مخصصة للطرق الوعرة، ورفارف عريضة بتصميم  Widebody  والتي منحت السيارة طابعاً رياضياً جريئاً.

تصميم يتحدى مرسيدس  G-Class

من النظرة الأولى، يتضح أن ليبرتي ووك لم تكتف بالتعديلات الشكلية فقط، بل سعت إلى إعادة تعريف شخصية برادو بالكامل، لتنافس في الفخامة والهيبة سيارات مثل مرسيدس G-Class. من خلال المظهر الرياضي، والتعديلات الجديدة.

تويوتا برادو المعدلة

أداء هجين بقوة 326 حصاناً

ورغم المظهر الجريء والتعديلات الجذرية في الشكل الخارجي، فإن النسخة المعدلة ما زالت تعمل بمنظومة الدفع الهجينة الخاصة بطراز برادو 2025 القياسي.

وتأتي هذه المنظومة بمحرك سعة 2.4 لتر تيربو مقترن بنظام كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ 326 حصاناً، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي يضمن أداءً متوازناً بين القوة والكفاءة.

تويوتا برادو تويوتا برادو تويوتا برادو المعدلة سيارة تويوتا برادو المعدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

ترشيحاتنا

حبس

حبس عاطل ادعى سرقته بالإكراه بغرض زيادة نسب المشاهدة في القليوبية

اموال

فتاة فرنسية تتهم زوج والدتها بالنصب والاستيلاء على 50 ألف جنيه

حائزي المواد المخدرة

حملات موسعة بمحيط مترو حدائق حلوان لضبط حائزي المواد المخدرة| صور

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد