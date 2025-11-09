تويوتا برادو تخطف الأنظار بتصميم رياضي جديد.. صور

استطاعت السيارة تويوتا برادو أن تخطف الأنظار، خلال معرض سيما 2025 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث ظهرت السيارة بتعديل مميز، حيث اثارت ضجة كبيرة نسبة إلى الشبه المقارب بينها وبين الأيقونة جي كلاس المقدمة من مرسيدس.

حصلت السيارة تويوتا برادو على إطلالة أكثر قوة، حيث عززت من المفهوم العضلي الخاص بسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام المعدلة، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، مع الإبقاء على القدرات الفنية الخاصة بهذه الأيقونة.

تويوتا برادو المعدلة

تويوتا برادو تخطف الأنظار بتصميم رياضي

قدمت ليبرتي ووك اليابانية لمساتها الخاصة على تويوتا برادو الجديدة، لتتحول الـ SUV الشهيرة إلى تحفة رياضية المظهر لا تشبه أي برادو عرفناه من قبل.

فقد حصلت السيارة على واجهة أمامية معاد تصميمها بالكامل تتضمن صادماً جديداً بفتحات تهوية ضخمة وشبكاً بتصميم فريد يمنحها حضوراً أقرب إلى سيارات الأداء العالي، وإضاءة تتميز بالشراسة ناحية المصابيح والتي تعمل بتقنية LED من Alpharex.

تويوتا برادو المعدلة

جاءت السيارة بعجلات ضخمة من Vossen بقياس 24 بوصة ملفوفة بإطارات عريضة مخصصة للطرق الوعرة، ورفارف عريضة بتصميم Widebody والتي منحت السيارة طابعاً رياضياً جريئاً.

تصميم يتحدى مرسيدس G-Class

من النظرة الأولى، يتضح أن ليبرتي ووك لم تكتف بالتعديلات الشكلية فقط، بل سعت إلى إعادة تعريف شخصية برادو بالكامل، لتنافس في الفخامة والهيبة سيارات مثل مرسيدس G-Class. من خلال المظهر الرياضي، والتعديلات الجديدة.

تويوتا برادو المعدلة

أداء هجين بقوة 326 حصاناً

ورغم المظهر الجريء والتعديلات الجذرية في الشكل الخارجي، فإن النسخة المعدلة ما زالت تعمل بمنظومة الدفع الهجينة الخاصة بطراز برادو 2025 القياسي.

وتأتي هذه المنظومة بمحرك سعة 2.4 لتر تيربو مقترن بنظام كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ 326 حصاناً، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي يضمن أداءً متوازناً بين القوة والكفاءة.