ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمات هاتفية مع الأطفال عشية عيد الميلاد من منتجع مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، لمتابعة رحلات سانتا كلوز عبر نظام التتبع التابع لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، في تقليد سنوي يحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إطلاقه.



خلال المكالمات، تميزت أجواء الحوار بالمرح والمزاح، حيث شدد ترامب على أهمية التأكد من أن سانتا كلوز "يتصرف بشكل جيد" وأن "لا يتسلل إلى الولايات المتحدة أي بابا نويل سيئ"، وأضاف الرئيس للأطفال: "بابا نويل طيب ويحبكم مثلي تماما".

.@POTUS speaks with an eight-year-old North Carolina girl who wants to know if Santa will be mad if she doesn't leave him cookies: "I think he won't get mad, but I think he'll be very disappointed. Santa tends to be a little on the cherubic side." 😂🎅🏻 pic.twitter.com/7zkPW8v1ds — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025



كما رد ترامب بطريقة مرحة على طفلة من كانساس كانت تخشى الحصول على الفحم كهدية، قائلاً: "أنتِ تقصدين الفحم النظيف والجميل، تذكروا أن الفحم نظيف وجميل مهما كلف الأمر"، قبل أن يضيف بأن الأطفال عادةً لا يريدون الفحم.



كما شارك ترامب بعد ذلك رسالة على منصة "تروث سوشيال" بمناسبة العطلات، متمنياً عيد ميلاد سعيد للجميع، وهاجم خصومه السياسيين واصفاً بعضهم بـ"حثالة اليسار الراديكالي" الذين يحاولون تدمير البلاد دون جدوى.

الرئيس الأمريكي و زوجته



كما شاركت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في المكالمات من منزلها، حيث ظهر الزوجان أمام شجرة عيد ميلاد مزينة بشكل كثيف، مع هدايا ملفوفة أسفلها، في مشهد يعكس تقليد العائلة الملكي في مارالاغو.