لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
أخبار العالم

ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمات هاتفية مع الأطفال عشية عيد الميلاد من منتجع مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، لمتابعة رحلات سانتا كلوز عبر نظام التتبع التابع لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، في تقليد سنوي يحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إطلاقه.


خلال المكالمات، تميزت أجواء الحوار بالمرح والمزاح، حيث شدد ترامب على أهمية التأكد من أن سانتا كلوز "يتصرف بشكل جيد" وأن "لا يتسلل إلى الولايات المتحدة أي بابا نويل سيئ"، وأضاف الرئيس للأطفال: "بابا نويل طيب ويحبكم مثلي تماما".


كما رد ترامب بطريقة مرحة على طفلة من كانساس كانت تخشى الحصول على الفحم كهدية، قائلاً: "أنتِ تقصدين الفحم النظيف والجميل، تذكروا أن الفحم نظيف وجميل مهما كلف الأمر"، قبل أن يضيف بأن الأطفال عادةً لا يريدون الفحم.


كما شارك ترامب بعد ذلك رسالة على منصة "تروث سوشيال" بمناسبة العطلات، متمنياً عيد ميلاد سعيد للجميع، وهاجم خصومه السياسيين واصفاً بعضهم بـ"حثالة اليسار الراديكالي" الذين يحاولون تدمير البلاد دون جدوى.

الرئيس الأمريكي و زوجته 


كما شاركت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في المكالمات من منزلها، حيث ظهر الزوجان أمام شجرة عيد ميلاد مزينة بشكل كثيف، مع هدايا ملفوفة أسفلها، في مشهد يعكس تقليد العائلة الملكي في مارالاغو.

