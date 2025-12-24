خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب

أكد إبراهيم شير، خبير الشؤون الإيرانية، أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستعدادات الإيرانية تهدف بالأساس إلى تأجيج الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن إسرائيل لا تملك شيئًا تقدمه ضد إيران في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن من حق أي دولة أن تعيد ترتيب أوضاعها العسكرية الداخلية، وأن ما تقوم به إيران لا يُعد أمرًا غريبًا، بل يندرج في إطار حقوقها السيادية.

وأوضح "شير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إيران لا تعوّل على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن ترامب يُعد أقل تشجعًا على خيار الحرب مقارنة بغيره، وهو ما ينعكس على طبيعة التعاطي الأمريكي مع الملف الإيراني في المرحلة الحالية، منتقدًا التضخيم الإعلام العبري للمشهد، ومحاولته المستمرة لتصوير إيران على أنها مصدر القلق الرئيسي في المنطقة.

وشدد على أن هذا الطرح لا يعكس الصورة الكاملة لتعقيدات الصراع الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية تحسبًا لأي اعتداءات محتملة من الجانب الإسرائيلي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، مضيفًا: "طهران تتجه بشكل متزايد نحو الصين للحصول على نظم تسليح جديدة، ضمن مساعيها لتطوير قدراتها الدفاعية، إيران تسعى في الوقت الراهن إلى ترميم ما خسرته على المستوى العسكري خلال مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل، في إطار إعادة بناء قدراتها وتعزيز جاهزيتها لأي تطورات محتملة.