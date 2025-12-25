مرشح مدعوم من ترامب يفوز برئاسة هندوراس.. من هو نصري عصفورة؟

أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس، الأربعاء، فوز المرشح اليميني نصري خوان عصفورة زبلح بالانتخابات الرئاسية، بعد أسابيع من التأخير في فرز الأصوات.



وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، إن عصفورة سيتولى رئاسة البلاد لمدة أربع سنوات، مؤكدة اعتماد النتائج الرسمية للاقتراع.



وتغلب عصفورة، البالغ من العمر 67 عاما، على منافسه سلفادور نصر الله، الذي كان قد طالب بإعادة فرز شاملة للأصوات بدعوى وجود مخالفات انتخابية.



ورحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بفوز عصفورة، معربا عن تطلعه للعمل مع إدارته لتعزيز التعاون الأمني الثنائي والإقليمي، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق دعمه لعصفورة، المعروف بلقب “تيتو عصفورة”، معتبرا إياه “الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس”، ومؤكدا إمكانية التعاون معه في مكافحة تجارة المخدرات وتقديم الدعم للشعب الهندوراسي.

من هو نصري عصفورة؟



وينحدر عصفورة من أصول فلسطينية، إذ ولد لأبوين هاجرا إلى أميركا الوسطى خلال أربعينيات القرن الماضي. وبدأ مسيرته المهنية في قطاع البناء بعد دراسة الهندسة المدنية، قبل أن يدخل العمل العام في تسعينيات القرن الماضي.



وتُعد هندوراس من أكثر دول أميركا اللاتينية معاناة من العنف، في ظل انتشار العصابات وسيطرتها على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.