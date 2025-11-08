تسارع مميز.. بي إم دبليو تكشف النقاب عن i4 M60 | صور

كشفت بي إم دبليو عن الجيل الأحدث من سيارتها الكهربائية i4 لعام 2026، حيث شهدت السيارة تطويرًا ملحوظًا في مستقبل السيارات الكهربائية الرياضية ذات الطابع الفاخر.

التحديث الجديد لا يقتصر على تحسين التصميم أو التجهيزات، بل يمتد ليشمل زيادة القوة والمدى وتحسين الديناميكية، حيث تأتي السيارة بمجموعة من الترقيات والتقنيات مع الحفاظ على طابعها الكهربائي.

بي إم دبليو i4 M60

محرك وأداء بي إم دبليو i4 M60

تأتي النسخة الأعلى من i4 M60 بقوة تصل إلى 510 حصان عند التشغيل العادي، وتصل إلى 593 حصان في وضع القيادة الرياضي مما يمنحها تسارعاً خارقاً من 0 إلى 96 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط.

أما النسخة i4 eDrive40، فقد أصبحت أكثر كفاءة بفضل تحسينات نظام الدفع والبطارية، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 536 كيلومتراً بالشحنة الواحدة أو 494 كيلومترا.

بي إم دبليو i4 M60

تحسينات تقنية وجمالية بلمسات رياضية

تتضمن التحديثات الجديدة من BMW نظام Drive Recorder ضمن حزمة Parking Assistant Professional، والذي يتيح تسجيل القيادة بالفيديو عبر الكاميرات الخارجية بشكل ذكي، وبإطارات Seal & Drive المقاومة للثقب، ما يضيف مستوى إضافياً من الأمان.

كما أضافت بي إم دبليو مكابح M Sport باللون الأزرق ضمن حزمة Shadowline الرياضية، وخيارات تصميمية جديدة مثل أغطية مرايا سوداء، بالإضافة إلى المقدمة ذات المصابيح الحادة، مع شبكات باللون الأسود، وحزمة من مستشعرات الحركة.

وإذا تحدثنا عن مقصورة سيارة بي إم دبليو i4 M60 نجد شاشة كبيرة تجمع بين العدادات ونظام عرض الوسائط المتعددة، مع عجلة قيادة تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي.

سعر السيارة بي إم دبليو i4 M60

ستبدأ أسعار السيارة في السوق الأمريكية من 57,900 دولار لنسخة i4 eDrive40، و62,300 دولار لنسخة i4 xDrive40، وصولاً إلى 70,700 دولار للنسخة الرياضية i4 M60.