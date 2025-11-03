أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

كشفت شركة بي إم دبليو عن السبب وراء غياب المصابيح الصفراء المميزة عن طرازها الرياضي M2 CS، حيث أوضح سكوت ستيرلينج، المتخصص في تخطيط المنتجات لدى BMW أمريكا الشمالية، أن الشركة تعمدت تجنب إضافة تلك المصابيح حفاظًا على السعر المستهدف.

وأكد أن وجودها كان سيدفع تكلفة السيارة لتتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار، وهو ما أرادت الشركة تجنبه للحفاظ على تنافسية الطراز في فئته السعرية.

مشاركة مكونات التصميم مع BMW M2 القياسية

وأشار ستيرلينج أيضًا إلى أن M2 CS تشترك في غطاء المحرك نفسه مع النسخة العادية من M2، في خطوة تهدف لتقليل تكاليف التصنيع والإنتاج، مع الحفاظ على الأداء الرياضي المعروف لعائلة سيارات M.

توازن بين الأداء والسعر

ويبدو أن استراتيجية BMW مع M2 CS تركز على تقديم أداء فائق وتجربة قيادة ممتعة دون التضحية بالقدرة الشرائية. فبدلًا من التركيز على التفاصيل البصرية المكلفة مثل المصابيح الصفراء أو الأغطية الكربونية، اختارت الشركة الحفاظ على روح السيارة الرياضية مع سعر أكثر واقعية لجمهور عشاق الأداء العالي.