أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء، مع بداية الشتاء، تصبح الجاكيتات والفوريرات المصنوعة من الفرو الطبيعي خيارًا مثاليًا للأناقة والدفء، لكن مشكلة كبيرة تواجه كثيرين، كيفية تنظيف الفرو الطبيعي دون الإضرار به.

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

إذا لم يتم تنظيفه بطريقة صحيحة، يفقد الجاكيت ملمسه الناعم ويصبح عرضة للتلف.

لماذا يحتاج الفرو الطبيعي لتنظيف خاص؟

الفرو الطبيعي حساس جدًا للماء والحرارة والمطهرات الكيميائية. التنظيف الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى:

تشابك الشعر وفقدان النعومة.

تغير اللون أو البهتان.

تكوّن رائحة غير مرغوبة.

طريقة تنظيف جاكيت الفرو الطبيعي منزليًا:

التنظيف الجاف البسيط:

استخدمي فرشاة خاصة بالفرو أو فرشاة شعر ناعمة لفك العقد وإزالة الغبار.

يُفضل عمل ذلك مرة أسبوعيًا للحفاظ على النعومة.

إزالة البقع الطفيفة:

امسحي البقعة بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلًا بالماء البارد مع صابون خفيف مخصص للملابس الحساسة.

لا تفركي الفرو بقوة لتجنب تلف الشعر.

التجفيف الطبيعي:

علقي الجاكيت على شماعة عريضة في مكان بارد وجيد التهوية.

تجنبي أشعة الشمس المباشرة أو المجففات الحرارية.

التخزين الصحيح:

خزني الفرو في كيس قماشي واسع، وليس بلاستيكي، للحفاظ على التهوية ومنع الرطوبة.

نصائح للحفاظ على الفرو