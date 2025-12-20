مصر للطيران تعتذر عن تأخر رحلاتها من مطار القاهرة.. وهذا هو السبب

تتقدم شركة مصر للطيران بخالص الاعتذار لعملائها عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي عن مواعيدها المقررة وفقًا لجدول التشغيل، وذلك نتيجة تأخر وصول عدد من رحلات الشركة الوطنية من محطاتها الخارجية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض دول العالم، الأمر الذي انعكس على انتظام حركة التشغيل.

مصر للطيران تعتذر عن تأخر رحلاتها من مطار القاهرة

وفي هذا الإطار يواصل مركز العمليات المتكامل (IOCC) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية متابعة موقف التشغيل على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع المحطات الخارجية، مع الحرص على تقديم أعلي مستوي من الخدمات اللازمة لركاب الرحلات المتأثرة بالتأخيرات.

وتثمن مصر للطيران تفهم عملائها لهذا الظرف ، مؤكدة أن هذه التأخيرات جاءت لأسباب خارجة عن إرادتها.