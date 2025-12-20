قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
أخبار البلد

مصر للطيران تعتذر عن تأخر رحلاتها من مطار القاهرة.. وهذا هو السبب

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

تتقدم شركة مصر للطيران بخالص الاعتذار لعملائها عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي عن مواعيدها المقررة وفقًا لجدول التشغيل، وذلك نتيجة تأخر وصول عدد من رحلات الشركة الوطنية من محطاتها الخارجية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض دول العالم، الأمر الذي انعكس على انتظام حركة التشغيل.

مصر للطيران تعتذر عن تأخر رحلاتها من مطار القاهرة

وفي هذا الإطار يواصل مركز العمليات المتكامل (IOCC) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية متابعة موقف التشغيل على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع المحطات الخارجية، مع الحرص على تقديم أعلي مستوي من الخدمات اللازمة لركاب الرحلات المتأثرة بالتأخيرات.

وتثمن مصر للطيران تفهم عملائها  لهذا الظرف ، مؤكدة أن هذه التأخيرات جاءت لأسباب خارجة عن إرادتها.

جانب من اللقاء

مصطفى حسني يترك مقعده ليصطحب المتسابق عطية الله في دولة التلاوة

جانب من البرنامج

محمد وفيق يواصل رحلة "دولة التلاوة" وعلى عثمان يغادر المسابقة

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: الإخوان تختلس 100 مليون دولار من السويد

بالصور

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

