أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

يشارك الدكتور أسامة محروس قبيصي سيد، المشرف الأكاديمي على جامعة حلوان التكنولوجية الدولية وعميد الكلية التكنولوجية، واستاذ رياضيات النسيج بكلية الفنون التطبيقية قسم الغزل والنسيج، في فعاليات المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 تحت شعار الحزام والطريق، والذي يُعقد في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2025 بجامعة جيانغنا بمدينة ووشي – الصين.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن أهم الفعاليات الأكاديمية العالمية التي تناقش مستقبل صناعة النسيج المستدام، وتجمع نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين لمناقشة أحدث الابتكارات والتوجهات في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحرص على تمثيل الجامعة ومصر في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون العلمي والثقافي مع المؤسسات العالمية.

هذه المشاركة تمثل إضافة نوعية في مجال الفنون التطبيقية والبحوث المرتبطة بالنسيج، وتؤكد الدور الريادي للعلماء المصريين في دعم قضايا الاستدامة والابتكار على المستوى الدولي.