أخبار البلد

مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس يحتفل بمرور عام على إنشاؤه

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار الدور المجتمعي لمستشفى عين شمس التخصصي بجامعة عين شمس، واحتفالًا بمرور عام على إنشاء مركز أمراض العضلات والأعصاب الطرفية بالمستشفى، نُظِّم يوم توعوي لأمراض ضمور العضلات بدار الضيافة بجامعة عين شمس، تحت عنوان «ضمور العضلات دوشين ومعايير الجودة العالمية»، وذلك بهدف رفع الوعي بالمرض وآليات التشخيص والرعاية المتكاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

جاءت الفعاليات تحت رعاية الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، و الأستاذ الدكتور هيثم عبد العظيم نائب مدير المستشفى.

ونظمت الفعالية مستشفى عين شمس التخصصي ومركز أمراض العضلات والأعصاب الطرفية، بمشاركة نخبة من أساتذة وأطباء جامعة عين شمس في مختلف التخصصات الطبية.

واستهلت الأستاذة الدكتورة ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب ومدير مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لإدارة المستشفى، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام أنور، لدعمه المتواصل وجهوده في إنشاء مركز أمراض العضلات والأعصاب، ودوره في تقديم رعاية متخصصة ومتكاملة لمرضى ضمور العضلات.

وقدمت عرضًا علميًا شاملًا حول مرض ضمور العضلات من نوع الدوشين، موضحة أنه مرض وراثي ناتج عن طفرة جينية منذ الولادة ويصيب عضلات الجسم، مؤكدة أهمية التشخيص المبكر لما له من دور محوري في تحسين جودة حياة المرضى وإدارة المرض بشكل فعال.

وشهد اليوم التوعوي مشاركة لفيف من الأطباء المتخصصين، حيث تحدثت الدكتورة ريهام حازم أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس عن التأهيل الصدري وأهميته لمرضى ضمور العضلات، تلتها الدكتورة منى ريان أستاذ القلب والأوعية الدموية، التي أكدت أهمية التقييم الدوري لوظائف القلب، خاصة لمرضى ضمور العضلات من نوع الدوشين.

كما استعرض الأستاذ الدكتور أحمد سعيد أستاذ جراحة عظام الأطفال أهمية التدخل المبكر لعلاج التشوهات الطرفية.

وتناولت الدكتورة نرمين صلاح استشاري الوراثة الطبية أهمية التشخيص الوراثي والاسترشاد الوراثي للمرضى وأسرهم، فيما شرحت الأستاذة الدكتورة هالة عبدالهادي أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أهمية العلاج الطبيعي لمرضى ضمور العضلات والأعصاب.

كما عرض الدكتور أحمد عبد اللطيف أستاذ مساعد الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أسس التقييم الوظيفي لمرضى ضمور العضلات، وتحدثت الأستاذة الدكتورة نهى الشرنوبي أستاذ التخدير والرعاية العامة والتغذية العلاجية عن أهمية التغذية العلاجية لمرضى ضمور العضلات،

واختتمت الجلسات العلمية بمحاضرة للدكتور حسام الضوليفي استشاري التخدير بالقوات المسلحة، تناول خلالها الاحتياطات الواجب اتباعها عند تخدير مرضى ضمور العضلات والأعصاب.

وجاء تنظيم اليوم التوعوي بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها جمعية مرضى ضمور العضلات وجمعية الحياة ، دعمًا للمرضى وأسرهم وتعزيزًا للتكامل بين القطاع الطبي والمجتمع.

وتضمنت الفعاليات عرض فيديو تسجيلي عن نشأة مركز أمراض العضلات والأعصاب بجامعة عين شمس، إلى جانب تكريم فريق عمل المركز وتسليم شهادات التقدير تقديرًا لجهودهم المتميزة.

ولم تقتصر الفعالية على الجوانب العلمية والتوعوية فقط، بل شملت أيضًا فقرات ترفيهية للأطفال المرضى وذويهم، مع توزيع هدايا ووجبات غذائية  بدعم من الجمعيات الأهلية ، في أجواء إنسانية هدفت إلى إدخال البهجة على قلوبهم وتعزيز روح الدعم والمساندة.

لمستشفى عين شمس التخصصي جامعة عين شمس مركز أمراض العضلات

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

