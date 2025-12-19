أول تعليق من نقابة الأطباء على حادث وفاة طبيب قنا متأثرا بطلق ناري

قال د. أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة العامة للأطباء تنعى ببالغ الحزن والأسى الطبيب د. أبو الحسن رجب فكري حسن، طبيب محافظة قنا، الذي توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في إحدى القوافل الطبية، نتيجة نزاع مسلح بين عائلتين في محيط مكان القافلة.

وشدد أمين عام النقابة في بيان له، على أن حادث استشهاد طبيب قنا يفرض تساؤلات ملحة حول مدى تأمين القوافل الطبية، خاصة تلك التي تنظم في مناطق نائية أو تشهد نزاعات ثأرية أو توترات أمنية، سواء في محافظات الصعيد أو المناطق الحدودية ومدى جدواها أيضا، مؤكدا أن الاكتفاء بإجراءات شكلية أو وجود فرد أمن غير مؤهل لا يوفر الحماية الحقيقية للفرق الطبية.

وفاة الدكتور أبو الحسن رجب فكري

وطالب القاضي بوضع خطة أمنية متكاملة لتأمين الأطباء وأطقم الرعاية الصحية، سواء داخل المستشفيات أو الوحدات الصحية أو القوافل الطبية، تشمل نقاط تأمين حقيقية، وحماية فعالة من أي اعتداءات.

وقدم أمين عام نقابة الأطباء خالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل، الذي ترك زوجة وأطفالا، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان، ومؤكدا أن النقابة ستواصل مطالبها الجادة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطباء أثناء أداء رسالتهم.

وأسدل الستار على قصة الدكتور أبو الحسن رجب فكري حسن، أحد أبناء محافظة قنا، الذي أصيب بطلق ناري أثناء قيامه بأداء واجبه ضمن قافلة طبية بـ قرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا قبل 40 يوما من الآن، وذلك بعد الإعلان عن وفاته اليوم الجمعة، متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وفشلت كل المحاولات التي قامت بها وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء قنا؛ لإنقاذ حياة الطبيب الذي تدهورت حالته الصحية بصورة كبيرة نتيجة الرصاصة التي تلقاها، ورغم نقله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمين، لكنه فارق الحياة اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، متأثرا بإصابته.

وقالت نقابة الأطباء، إنها إذ تنعى فقيدها، فإنها تؤكد أن رحيله خسارة موجعة للأسرة الطبية ولزملائه ومحبيه، وتجدد تعازيها الصادقة لأسرة الفقيد الكريمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.