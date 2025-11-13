الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا

أكدت نقابة الأطباء، بأن حادث الاعتداء على طبيب خلال مشاركته فى قافلة طبية بقنا، ليس مجرد واقعة عابرة، بل جريمة شروع في القتل العمد مكتملة الأركان، وجب أن يُحاسب مرتكبوها على الفور، فالاعتداء على طبيب أثناء أداء واجبه اعتداء سافر لن تقبل النقابة بأي تهوين أو تبرير لمثل هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح بيان النقابة، بأن نقابة أطباء مصر تتابع الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرّض له أحد الأطباء، اليوم الخميس، أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، إثر إطلاق نار بين عائلتين أثناء وجود القافلة الطبية بالقرية، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري اخترق الكتف وأنسجة الرئة، دخل على إثره العناية المركزة بمستشفى قنا العام، في حالة صحية خطيرة.

وأعربت نقابة أطباء مصر، عن استيائها الشديد من تنظيم قافلة طبية في منطقة معروفة بتكرار النزاعات القبلية دون توفير التأمين الكافي للطواقم الطبية، معتبرة ذلك إهمالا جسيما يستوجب المساءلة، إذ تنص القواعد المنظمة لعمل القوافل الطبية على ضرورة إخطار أربع جهات رسمية مسبقا وهي الإدارة العامة للقوافل بوزارة الصحة عبر القوائم الشهرية، ومديرية الأمن، وأقسام الشرطة المختصة، والحماية المدنية، لضمان سلامة المشاركين.

تأمين القوافل الطبية

وأوضحت النقابة، بأن تكليف الأطباء بالمشاركة في القوافل لا يكون إلا بموجب خط سير رسمي وأمر تكليف معتمد، ولا يجوز بأي حال الاكتفاء بتكليف شفهي أو تليفوني، مشددة على ضرورة إصدار تعميم رسمي بعدم خروج أي قوافل طبية مستقبلا إلا بعد التأكد من تأمينها بالكامل من قبل الجهات المعنية، حرصا على سلامة الأطباء وسائر المشاركين من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وإداريين.

وأشار بيان نقابة أطباء مصر، وهي تتابع باهتمام بالغ الحالة الصحية للطبيب المصاب، أنها تحمّل المسؤولية الكاملة لكل جهة قصّرت في واجبها بتأمين الأطباء أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية أعضائها وصون سلامتهم في كل موقع عمل، مؤكدة أنها تتابع مع نقابة قنا الفرعية الحالة الصحية الطبيب للإطمئنان عليه، وتتمنى له الشفاء العاجل.

وتطالب نقابة الأطباء، بالقبض الفوري على المتهمين وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بتهمة الشروع في القتل العمد لطبيب أثناء تأدية عمله.

ضبط المتهمين

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا، وتبين أن الطبيب أبوالحسن رجب فكرى، طبيب نساء وتوليد، أصيب بطلق نارى خلال مشاركته مع آخرين فى قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة الطبيب بطلق نارى، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى السرادق المعد لقافلة طبية، واستقر بكتف الطبيب.