إصابة طبيب بطلق ناري مجهول خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا

أصيب طبيب نساء بطلق ناري مجهول، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطبيب أصيب بطلق نارى خلال مشاركته مع آخرين فى قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة، بقرية العطيات.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.