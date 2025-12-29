الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شهورا من الحرب والنزوح القسري أجبرت المواطنين في قطاع غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، وفي مساكن مؤقتة أو خيام بالية تفتقر لأدنى مقومات الأمان.

وأوضحت الأونروا، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"اليوم، أن العاصفة "بايرون" التي ضربت القطاع في العاشر من ديسمبر الجاري شكّلت كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها كانت من صنع الإنسان، في إشارة إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان وما رافقه من انهيار في البنية التحتية.

وبحسب مجموعة المأوى في غزة، قدّر أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع.