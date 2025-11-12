المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة قنا التكنولوجية

وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وأعضاء المجلس، على إنشاء جامعة قنا التكنولوجية من حيث المبدأ، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.



ووجّه رئيس جامعة قنا، التهنئة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز المهم، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية يهدف إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتسهم في وضع محافظة قنا على خريطة التعليم التكنولوجي في مصر.





وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات التعليمية الحديثة التي تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعمل على إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات التطبيقية والمعرفة التقنية المطلوبة في مجالات الصناعة والخدمات.



وأضاف رئيس جامعة قنا، التخصصات التي ستتضمنها جامعة قنا التكنولوجية تشمل مجالات تكنولوجيا الأسمنت ومواد البناء، وتكنولوجيا التعدين والصناعات المعدنية، وتكنولوجيا التبريد والتكييف، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا المساج والعلاج الطبيعي، وتكنولوجيا الطاقات الجديدة والمتجددة.



وأكد رئيس جامعة، بأن إنشاء الجامعة يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التعليمية من خلال إتاحة فرص التعليم العالى التطبيقي في مختلف المحافظات، وتعزيز دور التعليم الفنى فى دعم الصناعة وتحفيز التنمية الإقليمية.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أنه تم تخصيص مبنى إداري لإدارة جامعة قنا التكنولوجية لحين الانتهاء من إنشاء منشآت الجامعة التكنولوجية على مساحة ٢٧ فدانًا تم تخصيصها لمقر الجامعة الجديدة.