الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان

كشفت القاهرة الإخبارية، أن الصين، اليوم الاثنين، ستجري تدريبات عسكرية كبيرة حول تايوان، تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية في البحر والجو عبر 5 مناطق قريبة من الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بكين بضمها.

وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن القوات الصينية ستبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي "مهمة العدالة 2025"، بمشاركة وحدات من الجيش والبحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ.

وأضاف شي يي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن قوات متعددة من قيادة المسرح الشرقي بدأت بالفعل تنفيذ هذه التدريبات حول جزيرة تايوان، دون الكشف عن مدتها أو نطاقها الزمني.

وتأتي هذه المناورات في وقت تصاعد فيه التوتر بين الصين وتايوان، إذ تعتبر بكين أن تايبيه، ذات الحكم الديمقراطي، جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد بضمها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، وهو ما ترفضه تايبيه وحلفاؤها الغربيون الذين كثفوا من دعمهم العسكري للجزيرة في السنوات الأخيرة.

وكانت بكين انتقدت واشنطن مؤخرًا على خلفية الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، خصوصًا بعد أحدث صفقة أسلحة أمريكية مع الجزيرة، معتبرة أنها تسرّع من مخاطر اندلاع حرب في مضيق تايوان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي عن مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، ووصفت بأنها أكبر صفقة أسلحة أمريكية على الإطلاق للجزيرة.

وقال تشانج شياو قانج، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في مؤتمر صحفي، إنه يجب على الولايات المتحدة وقف جميع "الاستفزازات" وتصحيح "أفعالها الخاطئة"، حسب تعبيره، محذرًا من تداعيات الاستمرار في تسليح تايوان.