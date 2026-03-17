صمام أمان الوطن.. البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحلول عيد الفطر المبارك، وقال قداسته في نص البرقية:

الفريق أشرف سالم زاهر

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصرنا الحبيبة، وسط مختلف الظروف والاضطرابات التي تحيط بنا، نثق أن قواتنا المسلحة ستظل الذراع الحامي والدرع الواقي للوطن الغالي.