قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفضة تتجه لتحقيق أفضل عام لها منذ 1979 مدفوعة بقيود الصين على الصادرات

الفضة
الفضة
أ ش أ

تشهد أسعار الفضة موجة صعود قوية تتجه بها لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، مدفوعة بعوامل تتعلق بالعرض والطلب العالميين. 


وسجلت الفضة قفزة قياسية بعد ارتفاعها الحاد مؤخرًا، لتكون قد حققت مكاسب كبيرة منذ بداية العام، متجاوزة بكثير الزيادة التي سجلها الذهب خلال الفترة نفسها، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.


ويرتبط هذا الارتفاع بإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون الحكومية. وقد أدى هذا المناخ الاقتصادي غير المستقر إلى زيادة الطلب على الفضة إلى جانب الذهب.


كما ساهمت القرارات الصينية الأخيرة بتشديد الرقابة على صادرات الفضة وبعض المعادن الأخرى في تسريع وتيرة الصعود. فابتداءً من مطلع يناير المقبل، من المتوقع أن تخضع صادرات الفضة لنظام تراخيص حكومي صارم يقتصر على الشركات الكبرى، ما سيؤدي إلى تضييق المعروض العالمي من المعدن، خاصة وأن الصين تُعد ثاني أكبر منتج للفضة في العالم.


وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه السوق أصلًا من اختلال واضح بين العرض والطلب، إذ إن احتياطيات الفضة العالمية تتراجع، بينما يشهد الطلب الصناعي والاستثماري نموًا قويًا، لا سيما في صناعات مثل الطاقة الشمسية. كما عززت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جاذبية المعادن النفيسة مقارنة بالأصول المدرة للعائد.


وفي ظل صغر حجم سوق الفضة مقارنة بالذهب، تبدو الأسعار أكثر عرضة للتقلبات الحادة، وهو ما أعاد إلى الأذهان أزمات تاريخية سابقة في هذا السوق.

 وفي الوقت نفسه، انعكست الطفرة الحالية على أداء شركات التعدين، إلى جانب ارتفاعات قياسية في معادن أخرى مثل البلاتين والنحاس، ما يعكس اتساع نطاق الزخم في أسواق المعادن عالميًا.
 

أسعار الفضة موجة صعود قوية أفضل أداء سنوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

ترشيحاتنا

جانب من المشاركة في الندوة

ختام مشروع تعزيز دور الجمعيات الأهلية في المساواة بين الجنسين

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

نيافة الأنبا أكسيوس يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد بالمنصورة | صور

الملاح سامح فوزي

الملاح سامح فوزي رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

فيديو

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد