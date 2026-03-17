تجديد عهد الوفاء لقسم الولاء لمصر..القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة عيد الفطر

بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهورية القائد الأعلـى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1447هــ

جاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونه بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى وطننا المفدى بكل الخير واليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم باستقبال عيد الفطر المبارك ويجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء لمصر وشعبها العظيم ، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يمكنها من إعداد الفرد المقاتل القادر على مواكبة تحديات العصر والدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير والنماء لمصر وشعبها ، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط

وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .