محافظات

محافظ قنا يتفقد مقار لجان الاقتراع في اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب

يوسف رجب

واصل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولاته الميدانية لتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وشملت الجولة مقر اللجنة الانتخابية بمعهد قنا النموذجي الأزهرى والمقر الانتخابى بمدرسة الحميدات بمدينة قنا، وقد رافقه خلالها عددا من القيادات التنفيذية.

وحرص محافظ قنا، على متابعة إجراءات تأمين المقار الانتخابية وتيسير دخول وخروج الناخبين موجها بضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية حق دستوري وواجب وطني على الجميع.

كما تابع عبدالحليم، تواجد رؤساء اللجان والمشرفين والقضاة داخل المقار مشيدا بالتنظيم الجيد والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية من قوات التأمين والعاملين بالإدارات المحلية والتعليمية والصحية، بما يعكس روح المسؤولية والحرص على إنجاح العملية الانتخابية.

وأكد محافظ قنا، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف الانتخابي لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن واللجنة العليا للانتخابات لرصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري لضمان انسيابية العملية الانتخابية في جميع اللجان.

وأشاد محافظ قنا، بالإقبال المتزايد من المواطنين على صناديق الاقتراع خلال اليوم الثاني مثمنا وعي أبناء قنا وحرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان بما يعكس انتماءهم الوطني وإدراكهم لأهمية المشاركة في دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية.

ووجه محافظ قنا، الشكر إلى رجال الشرطة وجميع الأجهزة التنفيذية المشاركة في التنظيم والتأمين، مؤكداً أن هذا التعاون النموذجي يجسد حرص الدولة على خروج الانتخابات في أبهى صورة تعكس استقرار الوطن وقوة مؤسساته.

