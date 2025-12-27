رسالة قوية من محمد هاني عقب الطرد: معانا 6 نقاط ومتصدرين المجموعة

أعرب محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، عن أسفه لحصوله على البطاقة الحمراء، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد ما حدث داخل الملعب.

وقال هاني: «بتأسف على الطرد، أكيد مكنتش أقصد إن ده يحصل، بس الحمد لله الواحد بيتعلم برضه»، مشيرًا إلى أن أول إنذار حصل عليه لم يكن مستحقًا من وجهة نظره، لكنه شدد على احترامه لقرار الحكم بعد اتخاذه.

وأضاف لاعب الأهلي: «خلاص الحكم اتخذ القرار، وأهم حاجة إن معانا 6 نقاط ومتصدرين المجموعة»، مؤكدًا أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على استكمال المشوار وتحقيق النتائج الإيجابية

طرد محمد هاني

وتعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وطرد محمد هاني في الدقيقة 45+2 بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

