مهيب يثير التساؤل عن طرد محمد هاني في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن طرد اللاعب محمد هاني في مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.

محمد هاني

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"برايك هل يستحق محمد هاني البطاقة الحمراء ؟".

طرد محمد هاني

وتعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وطرد محمد هاني في الدقيقة 45+2 بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.