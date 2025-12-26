قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية

محمد هاني
محمد هاني
إسلام مقلد

تعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وطرد محمد هاني في الدقيقة 45+2 بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

هدف محمد صلاح

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، بعد أن احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح بعد تدخل مدافع جنوب إفريقيا بذراعه عليه في وجهه، لتعلن عن تقدم منتخب مصر بالهدف الأول.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء وشكل المنتخب خطورة على مرمى جنوب إفريقيا.

فرص منتخب مصر

في الدقيقة 11 مرر محمد هاني كرة عرضية أرضية لمحمد صلاح ولكن لم يستطع اللحاق بها في أخطر فرص اللقاء لتمر بسلام على منتخب جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 19 نفذ عمر مرموش ركلة حرة على جانب منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام 3 لاعبين من منتخب مصر أمام المرمى.

وفي الدقيقة 22 نفذ عمر مرموش لركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى في كرة خطيرة لمنتخب مصر كادت ان تعلن عن الهدف الأول.

وهدد لايلي فوستر لاعب منتخب جنوب أفريقيا مرمى محمد الشناوى حارس منتخب الفراعنة، بعدما استحوذ على الكرة وسددها وتصدى لها الحارس فى الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45+2 تعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب جنوب أفريقيا التي انطلقت في الخامسة مساء اليوم (الجمعة) بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد تغييرين عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي حيث قرر الجهاز الفني الدفع بالثنائي رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع بدلاً من حسام عبد المجيد وأحمد سيد "زيزو" في مركز المهاجم المتأخر بدلاً من إمام عاشور.

وجاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ رامي ربيعة (5) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ أحمد سيد "زيزو" (25) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4)  - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13)  – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20)  – صلاح محسن (9)  – مصطفى محمد (11).

كان المنتخب الوطني بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.

تشكيل جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا تشكيلة البافانا بافانا لمواجهة منتخب مصر الوطني فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الفراعنة الكبار على النحو التالي:

ويليامز فى حراسة المرمي

موكازي .. نيجزانا .. مودوا ..موكوينا .. سيزولي .. مباثا .. موريمي أوبلايس .. فوستر.

منتخب مصر محمد هاني منتخب جنوب إفريقيا كأس الأمم الأفريقية طرد

نصائح فعالة للحفاظ على صحة الحامل
منة شلبي
نشرة المرأة والمنوعات
محمود حميدة
