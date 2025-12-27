غلطة مش مستاهله.. إبراهيم فايق يعلق على طرد محمد هاني

علق الإعلامي إبراهيم فايق على الجدل المثار حول محمد هاني، لاعب المنتخب الوطني، مؤكدًا دعمه للاعب، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

‏وكتب إبراهيم فايق :" بالراحة شوية على محمد هاني وخلينا نخف حس التريقة شوية يا جماعة.. دي غلطة عادي يعني وارد يعملها اي لعيب.. مش مستاهله كل ده.. الحمدلله المنتخب كسب والدنيا فيها ايجابيات كتير جدا.. وإذا كان تصرف هاني وحصوله ع كارت احمر نقطة سلبية فالنقد مباح لكن لا يصل إلى حد الاغتيال المعنوي.





‏واضاف إبراهيم فايق :هاني عمل ماتشات عظيمة مع المنتخب وتحديدا مع كابتن حسام حسن وعنده رصيد يشفع له.. بلاش ننسى بسرعة ونمشي ورا موجة السوشيال ميديا.

طرد محمد هاني

وتعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وطرد محمد هاني في الدقيقة 45+2 بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.