غلطة مش مستاهله.. إبراهيم فايق يعلق على طرد محمد هاني
التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى
رد فعل مفاجئ من محمد أبو العلا بعد خروجه من مسابقة دولة التلاوة
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غلطة مش مستاهله.. إبراهيم فايق يعلق على طرد محمد هاني

محمد هاني
محمد هاني
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي إبراهيم فايق على الجدل المثار حول محمد هاني، لاعب المنتخب الوطني، مؤكدًا دعمه للاعب، وذلك من خلال منشور  عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

‏وكتب إبراهيم فايق :" بالراحة شوية على محمد هاني وخلينا نخف حس التريقة شوية يا جماعة.. دي غلطة عادي يعني وارد يعملها اي لعيب.. مش مستاهله كل ده.. الحمدلله المنتخب كسب والدنيا فيها ايجابيات كتير جدا.. وإذا كان تصرف هاني وحصوله ع كارت احمر نقطة سلبية فالنقد مباح لكن لا يصل إلى حد الاغتيال المعنوي.


 

‏واضاف إبراهيم فايق :هاني عمل ماتشات عظيمة مع المنتخب وتحديدا مع كابتن حسام حسن وعنده رصيد يشفع له.. بلاش ننسى بسرعة ونمشي ورا موجة السوشيال ميديا.

طرد محمد هاني 

وتعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وطرد محمد هاني في الدقيقة 45+2 بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

