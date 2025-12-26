خالد الغندور عن طرد محمد هاني :لعبة مالهاش أي 30 لازمة

علق الإعلامي خالد الغندور علي طرد اللاعب محمد هاني في مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.

تعليق الغندور علي طرد محمد هاني

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انذار ثاني و طرد مستحق لمحمد هاني في لعبة مالهاش أي ثلاثين لازمة".

طرد محمد هاني

وتعرض محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر للطرد في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة بنتيجة 1-0، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وطرد محمد هاني في الدقيقة 45+2 بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ليحصل على الكارت الأحمر بعد تدخله على لاعب منتخب جنوب إفريقيا.