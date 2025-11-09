صحة قنا ترفع درجة الإستعداد القُصوى بالمستشفيات استعداداً لإنتخابات مجلس النواب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن رفع درجة الإستعداد القُصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في خطوة إستباقية لضمان تأمين طبى متكامل خلال انتخابات مجلس النواب.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، تواجد الأطقم الطبية بكامل جاهزيتها في جميع أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة مع تعزيز أعداد الأطباء وأفراد التمريض والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة بنوك الدم بكميات كافية لمواجهة أى طارئ.

وأكد صادق، ضرورة تواجد مديري المستشفيات أو من ينوب عنهم على مدار الساعة وعقد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية طوال أيام التصويت لمتابعة الموقف الصحى ميدانياً لحظة بلحظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن جميع المستشفيات في حالة جاهزية تامة من حيث التجهيزات الطبية والكفاءات الفنية بما يضمن تقديم خدمات علاجية طارئة على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بقنا، بأن هناك تنسيقاً كاملاً بين غرفة طوارئ المديرية وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة وهيئة الإسعاف المصرية لتكثيف انتشار سيارات الإسعاف حول اللجان والمقار الإنتخابية لضمان سرعة الإستجابة وتقديم الدعم الطبي اللازم في مختلف أنحاء المحافظة.



وأشار مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بقنا، إلى استمرار المتابعة الميدانية لغرفة الطوارئ المركزية بالمديرية ومتابعة حالات الطوارئ بالمستشفيات أولًا بأول لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة طوال فترة الإنتخابات.

