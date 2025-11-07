إزالة 20 تعديا على أراضى زراعية في مركز قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية بقطاع المساكن، وذلك في إطار مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.



وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 20 حالة مستهدفة وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها 15 قيراط.

وأضاف أنور، بأن الحالات كانت تعديات بالبناء عن طريق عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، تمت إزالتها بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها.



وأشار أنور، إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تحذيرًا لرؤساء الأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكداً ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها، طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.